Un blogueur imite des célébrités indiennes collectant des commandes de nourriture dans une vidéo virale

Tout le monde est en haleine en attendant sa nourriture commandée en ligne. La première tâche consiste à décider ce qui doit être commandé et une fois cela fait, l’action la plus difficile suit. L’action d’attendre en anticipation que la commande arrive au plus tôt ! Chacun de nous réagirait différemment au moment où le livreur sonnerait, même si courir vers la porte reste constant. Mais avez-vous imaginé comment les célébrités indiennes réagiraient lors de la collecte de leurs commandes de nourriture en ligne ? Eh bien, un créateur de contenu numérique a visualisé la chose et a créé une bobine Instagram hilarante montrant comment différentes célébrités pourraient recevoir leurs commandes de nourriture. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et a laissé Internet en ébullition car les utilisateurs en ligne ne pouvaient pas la trouver moins pertinente.

Dans le clip, partagé conjointement par Instagrammer Jagjyot Singh (@aapkajags) et Swiggy, le créateur de la vidéo pouvait être vu imitant divers artistes tels que Varun Dhawan, John Abraham, Kartik Aryan, Ranveer Singh et le chanteur Guru Randhawa. Il commence par le sourire distinctif de Varun et continue en portant les biceps de John Abraham tout en ne manquant pas le style caractéristique de Kartik qui fait signe aux paps. Si cela ne suffisait pas pour un bon rire, le blogueur a également porté le look de Guru portant des nuances noires et a terminé la vidéo désormais virale en imitant la conduite dynamique et enthousiaste de Ranveer. Sans aucun doute, il l’a cloué avec le mimétisme sur le point de personnalités célèbres et a suscité des réactions comiques sur la vidéo IG.

“Pouvez-vous deviner ce que ces célébrités ont dû commander?” lire la légende du clip qui a amassé plus de 1,9 million de vues au moment de la rédaction de cet article.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de rire de la vidéo amusante alors que l’un d’eux écrivait : “Omg je ne peux pas… Les biceps de John étaient les meilleurs” tandis qu’un autre soulignait : “Guru avec ses frottements pour les mains”. “Guru Randhawa était génial”, a commenté un utilisateur des médias sociaux. “HAHAHAHAHA EPIC”, a résumé le quatrième utilisateur.

