Un blogueur de voyage visite 97 stations de métro à Washington DC pour établir un nouveau record du monde Guinness

Le blogueur de voyage Lucas Wall a réalisé un exploit unique et a inscrit son nom dans le Guinness World Record après avoir visité les 97 stations de métro de Washington DC. Il a fallu neuf heures à l’homme de quarante-cinq ans pour accomplir l’exploit.

Lucas aurait visité 97 stations de métro mercredi pour promouvoir le deuxième système de transport en commun rapide le plus fréquenté des États-Unis. Selon Guinness World Records, Lucas a pris environ une heure de plus que Scott Bennett, l’ancien détenteur du record, qui a terminé en moins de 9 heures. Bennett a terminé son voyage en 7 heures et 59 minutes en décembre 2019.

Cependant, le réseau de métro a depuis ajouté six nouvelles stations qui ont ouvert récemment à partir du 15 novembre 2022, alors Lucas en fait un tout nouveau record.

“J’ai lancé cette course de transit WMATA – également connue sous le nom de DC Metro Challenge – pour sensibiliser le public à cette expansion tant attendue du transport en commun dans la région de la capitale nationale et pour battre les MAR Transit Racers”, a déclaré Lucas.

Cependant, un employé de Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) a participé aux courses de transport en commun plus tôt cette année et a atteint le record du monde Guinness du temps le plus rapide pour se déplacer entre toutes les stations de métro de la ville.

Selon un tweet du DMRC, Prafull Singh a parcouru le système ferroviaire jusqu’aux 254 gares de Delhi en 16 heures et 2 minutes. Il a parcouru 347 kilomètres au total.

