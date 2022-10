Un blogueur culinaire vietnamien essaie Pani Puri et il ne peut pas arrêter d’en avoir

Gol gappas, puchkas ou paani puri, peu importe comment vous appelez la cuisine de rue indienne, tout le monde semble vraiment l’aimer. C’était la même chose avec ce blogueur culinaire vietnamien qui l’a essayé pour la première fois et qui n’en avait jamais assez. Quang Tran a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé une vidéo d’essayer cette nourriture de rue. Dans la vidéo, il essaie d’expliquer à ses téléspectateurs comment la collation peut être mangée avec une garniture aux pommes de terre et de l’eau épicée.

Il essaie la collation avec les deux – de l’eau à la menthe et de l’eau aux épices de tamarin. Regardez par vous-même :

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale et a réussi à rassembler plus de 21 000 likes. “La suprématie de l’eau de la sauce au tamarin”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

Pendant ce temps, plus tôt, un blogueur culinaire basé en Thaïlande a mangé de la nourriture du sud de l’Inde à Bangkok et en a été bouleversé. Mark Wiens a également reçu le traitement complet de l’Inde du Sud, avec 18 aliments différents servis sur une feuille de bananier. Mark a posté la vidéo sur Instagram, en écrivant : « 18 articles de la cuisine sud-indienne à Bangkok ! Restaurant Sugam #Bangkok Fortement recommandé pour certains des meilleurs plats et hospitalité du Tamil Nadu! #Cuisine indienne”. La nourriture qu’il mangeait comprenait du cornichon à la mangue, du riz ponni, de l’aviyal, du sambhar, du riz et plus encore. Il a tout mangé avec ses mains à la Desi, consommant même le rasam de sa paume. Mark l’appelle une «belle culture alimentaire» en raison de la diversité et du nombre de produits alimentaires.

“Je vais ici, c’est sûr”, a écrit un utilisateur d’Instagram. “C’est [sic] comment c’est [sic] Fini! Sur un morceau de feuille de bananier et des plats disposés. Authentique!” dit un autre. Pourtant, un autre utilisateur a convenu: «Nous mangeons culturellement avec nos mains au Nigeria également. C’est plus délicieux et vous êtes plus connecté avec la nourriture. Mdr.” Un commentaire disait : “La nourriture du sud de l’Inde est la meilleure nourriture… facile à digérer et riche en saveurs”.

