Un blogueur culinaire essaie le célèbre Jalebi de Mathura avec Aloo Sabzi, voulez-vous essayer ?

Les blogueurs culinaires ont constamment repoussé les limites culinaires et les résultats sont capables d’horrifier et d’étonner Internet dans une égale mesure. Dernièrement, de nombreux plats indiens célèbres, du Dosa au Maggi de deux minutes, ont été mélangés et remixés dans diverses concoctions allant de la crème glacée, du chocolat, du Coca Cola, du Fanta, etc. Le blogueur culinaire Palak Kapoor a récemment pris la décision audacieuse d’essayer un jalebi avec du aloo ki sabzi. La combinaison est une délicatesse célèbre à Mathura, a-t-elle déclaré.

“J’ai essayé le combo alimentaire le plus étrange de tous les temps ! Apparemment, Jalebi avec Aloo ki Sabzi est très célèbre à Mathura, Vrindavan. J’ai donc finalement essayé ce combo d’Oma Pehalwan, Mathura », a-t-elle écrit sur Instagram. Même si elle semblait penser que ça avait un goût moyen, les utilisateurs d’Instagram étaient absolument horrifiés par l’idée.

Un jalebi est mis sur une assiette de feuilles, un aloo ki sabzi est ajouté sur le dessus, et un autre jalebi est ensuite ajouté sur le dessus de la concoction. Le jalebi est trempé dans le curry de pommes de terre et mangé, transgressant facilement les frontières sacrées entre le sucré et le salé.

Dans un traitement similaire d’un bonbon qui a offensé de nombreuses personnes en ligne récemment, un burger Gulab Jamun est devenu viral. Malheureusement, ce n’était pas un canular. Le “burger”, heureusement, est moins bizarre qu’il n’y paraît, car il ne contient pas beaucoup d’ingrédients typiques d’un burger. Cela implique simplement Gulab Jamun caché dans des petits pains, ce qui est sans doute tout à fait inutile, mais ne devrait pas avoir le goût d’un fiasco, on peut l’espérer. La vidéo de la préparation est devenue virale sur TikTok et a été partagée sur Twitter à partir de là.

Tout le monde n’était pas totalement opposé à l’idée d’un burger Gulab Jamun. “Enfin quelque chose qui rendra ces morceaux de mastic écoeurants agréables au goût”, a écrit un utilisateur de Twitter. Cependant, il est prudent de dire que la plupart des critiques n’étaient pas tout à fait favorables.

L’année dernière, le jalebi a été soumis à une autre cruauté sucrée et salée, où un cuisinier a mélangé du jalebi avec de l’oignon et du namkeen avant de le servir avec du lait caillé. Le plat était garni de Sev Papadi.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici