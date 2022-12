Un blogueur culinaire découvre le bonbon “géant” de Lucknow et l’appelle “le plus gros jalebi du monde”

Les sucreries ont une place différente dans le cœur de chaque Indien qui satisfait leur âme et pas seulement leurs papilles gustatives. Avec chaque petite célébration vient une boîte pleine de bonbons qui sont considérés comme culturellement importants et pieux dans la maison Desi. Jalebi est l’un de ces Mithai qui règne comme l’un des desserts les plus préférés en Inde. Que ce soit un mariage ou toute autre occasion culturelle, Jalebi est un incontournable dans tous les coins sucrés. Alors qu’il est servi avec diverses autres spécialités telles que le rabdi, le lait, etc., une confiserie de Lucknow a abandonné une variante «géante» en préparant l’un des plus gros jalebis jamais connus.

Un blogueur culinaire de Lucknow avec une page Instagram appelée eatwithsid a partagé une vidéo du bonbon populaire de la ville, Jalebi. Mais ce qui a surpris, c’est la taille du Mithai qui était beaucoup plus grande que d’habitude. L’appelant “le plus grand jalebi du monde”, l’utilisateur a montré comment le bonbon géant était préparé dans la confiserie de Lucknow.

Dans le clip, un homme pouvait être aperçu en train d’emballer la pâte Jalebi dans un chiffon blanc et de commencer à la faire frire dans un grand récipient. Au fur et à mesure que les spirales formaient le Jalebi parfait, l’homme continuait d’augmenter la taille jusqu’à ce qu’il atteigne l’extrémité de ce vaisseau. Il a ensuite fait frire le grand Jalebi avant de le verser dans l’eau douce pour compléter la recette. La légende de la vidéo virale indiquait que le Jalebi extra-large était en cours de préparation à Munshi Pulia Chauraha, Lucknow. Au prix de ₹ 360, le Jalebi est disponible pour les amoureux de la douceur entre 8h et 11h.

Bientôt, les internautes ont commencé à réagir au plat sucré alors que l’un d’eux a dit en plaisantant: “Ce n’est pas Jalebi, c’est Jaleba!”. “Jaleba, le petit ami de Jalebi”, s’est exclamé un autre utilisateur des médias sociaux.

Plus tôt, un Jalebi de taille géante a été préparé dans le village de Kenjakura qui pesait 2 kg et a ravi les fans en ligne.

