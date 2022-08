Un blogueur culinaire chinois sous le feu pour avoir cuisiné et mangé du « grand requin blanc » en direct

Une blogueuse culinaire chinoise est passée sous le radar de la police après avoir prétendument partagé des images d’elle-même en train de cuisiner et de manger un grand requin blanc en voie de disparition. La vidéo qui a été publiée sur le site de streaming chinois Douyin a provoqué un énorme tollé en ligne à la suite duquel les autorités enquêtent actuellement sur l’affaire. La femme nommée Tizi compte plus de 7,8 millions de followers sur la plateforme et est populaire pour sa vidéo sur la consommation d’animaux rares et inhabituels. Dans l’une de ses vidéos récentes, elle a été vue en train de ramasser un requin de deux mètres de long dans un magasin de fruits de mer à Nanchong avant de le déballer, a rapporté le South China Morning Post.

“Il peut sembler vicieux, mais sa viande est vraiment super tendre”, a-t-elle déclaré dans la vidéo avant de couper le poisson en deux pour griller sa queue et faire bouillir sa tête dans un bouillon. Après avoir préparé la nourriture, elle l’a partagée avec les villageois locaux.

Le blogueur a affirmé que le poisson était un requin à crochet qui a été “élevé en captivité” et qui est “comestible”.

Réagissant à la vidéo, les utilisateurs des médias sociaux ont exigé des mesures contre le blogueur culinaire. Les utilisateurs ont écrit que la vidéo partagée par elle en ligne était dérangeante et ont rappelé des clips où la blogueuse culinaire a été vue en train de manger un crocodile et une salamandre géante dorée.

Suite au contrecoup en ligne, la police de Nanchong a lancé une enquête et a affirmé qu’il s’agissait en fait d’un grand requin blanc, une espèce protégée en Chine.

Alors que le blogueur culinaire a nié l’affirmation de la police, le clip a maintenant été retiré de la plateforme. Les rapports affirment que le requin n’a pas été acheté à l’endroit où il a été filmé. L’endroit n’a été utilisé que pour le tournage de la vidéo.

Le blogueur a maintenant engagé un avocat pour contester la plainte de la police devant le tribunal. « Je l’ai acheté légalement et je cherche un avocat. Ces gens disaient des bêtises », a déclaré le blogueur cité par le South China Morning Post. Si elle est reconnue coupable, elle risque même une peine de prison.

