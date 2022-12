Un blogueur culinaire chinois poignardé à mort par un influenceur rival lors d’une diffusion en direct au Népal

Un blogueur culinaire chinois qui s’appelle en ligne “Fatty Goes to Africa” ​​a été tué lors de sa diffusion en direct au Népal. Il aurait été attaqué par un influenceur rival dans les rues de Katmandou. L’attaque meurtrière a été filmée alors que le blogueur était en direct sur sa chaîne en ligne alors que l’accident l’a causé la mort.

Selon Asia Wire, le blogueur de 29 ans, Gan Soujiong, diffusait en direct dans les rues d’Indra Chowk au Népal alors qu’il continuait à marcher et à rire avec certains de ses amis. La vidéo a été soudainement interrompue par une série de cris de détresse aigus qui ont même conduit à de violentes secousses de la caméra avant que l’écran ne devienne noir. Plus tard, un clip a capturé un Gan étourdi qui était couvert de sang alors qu’il était allongé au milieu de la rue avec une autre personne, soi-disant un ressortissant chinois, et son concurrent, Feng Zhengyung, qu’on pouvait entendre l’injurier en chinois.

La vidéo montrait Gan saignant abondamment de la poitrine et de l’estomac alors qu’il était grièvement blessé par les attaques apparentes de son rival utilisant le couteau. A moitié allongé sur le sol, Gan serra son ventre et fit signe vers le téléphone pour demander aux badauds d’appeler à l’aide.

Selon les rapports, Gan a été emmené au Centre national de traumatologie où il a rendu son dernier souffle en raison de coups de couteau à la poitrine et à l’abdomen. Son compagnon de 32 ans, Li Chusan, a également été hospitalisé dans un état critique après avoir été poignardé à l’estomac lors de l’attaque brutale au couteau.

Plus tôt, un YouTuber sud-coréen a été agressé par deux hommes lors d’une diffusion en direct à La région de Khar à Bombay le 29 novembre. Hyojeong Park a été publiquement harcelée par Mobeen Chand Mohammad Shaikh et Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari lorsqu’une autre personne aimable est venue à son secours tout en la regardant en difficulté pendant la diffusion en direct. Les accusés auraient été arrêtés après que le Youtuber ait partagé l’incident en ligne et remercié la police de Mumbai pour son action immédiate.

