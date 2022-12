Un blogueur culinaire britannique prépare du Rava Idli avec du Sambhar et laisse les internautes Desi impressionnés

Un blogueur culinaire britannique s’est donné pour objectif de goûter à tous les plats régionaux indiens. Jake Dryan a consacré son profil à en apprendre de plus en plus sur la cuisine indienne en préparant divers plats. Chaque semaine, il se concentre sur la cuisine d’une région différente et prépare ses plats les plus connus. Il a jusqu’à présent couvert le Gujarat, le Rajasthan, le Karnataka et le Pendjab. L’une des recettes qu’il a créées a reçu beaucoup d’attention en ligne et est rava idli avec sambhar.

Dans la vidéo, le chef a montré comment un joli plateau de rava idli et de sambhar a été fabriqué. Il est parti de zéro avec la recette. Il a commencé par montrer comment faire la pâte rava idli. Il a cuit la semoule, ou sooji, à la perfection après l’avoir combinée avec du yaourt et des épices. Il a ensuite fait du sambhar en combinant du toor dal, des légumes finement hachés, de l’eau de tamarin et du tempérage. Même le sambhar masala a été cuisiné par lui à partir de rien.

L’incroyable rava idli du chef britannique et le plat de sambhar sont devenus viraux et ont reçu plus de 2,5 millions de vues. Les utilisateurs des médias sociaux ont été très impressionnés par ses talents de cuisinier. L’un des utilisateurs a écrit : “Quand les hommes blancs préparent une meilleure cuisine indienne que vous”. Un autre utilisateur a écrit : « Ce Rava idli est un plat du Karnataka. J’ai adoré la façon dont tu as préparé la poudre de sambar. Sambar a l’air parfait ». Un troisième utilisateur a ajouté : “Voilà à quoi ressemble l’achèvement à 100 % de la difficulté la plus difficile”.

Le blogueur culinaire britannique adore essayer tous les plats régionaux indiens. Chaque semaine, il se concentre sur la cuisine d’une région différente et prépare ses plats les plus connus. À ce jour, le chef a préparé des plats tels que pav bhaji, aloo paratha, dal batti, sarson ka saag, dosa et bien d’autres. Il se concentre principalement sur les options végétariennes disponibles dans la cuisine indienne. Il a plus de 337 000 fans, dont beaucoup sont indiens.

