Un blogueur biélorusse emprisonné pour un dessin satirique du président Alexandre Loukachenko décède en prison

Un homme biélorusse condamné à la prison pour un dessin satirique du président autoritaire Alexandre Loukachenko est mort derrière les barreaux, a rapporté lundi la principale organisation de défense des droits du pays.

Mikalai Klimovicz, un blogueur et militant de 61 ans originaire du sud de la Biélorussie, est décédé dimanche alors qu’il était en prison dans la ville de Vitebsk, dans le nord-est du pays, à peine deux mois après le début de sa peine, a déclaré le Centre des droits de l’homme Viasna dans un communiqué.

Klimovicz a été condamné en février à un an de prison pour avoir dessiné une caricature de Loukachenko et l’avoir partagée sur les réseaux sociaux. Il a souffert de plusieurs crises cardiaques au cours de son procès.

Les autorités biélorusses ont confirmé lundi la mort de Klimovicz, mais n’ont pas précisé ce qui l’avait causée. La déclaration de Viasna indique que Klimovicz a été enregistré comme handicapé en raison de sa maladie, d’un accident vasculaire cérébral et d’une opération cardiaque complexe qu’il a subie, mais s’est vu refuser des médicaments en prison.

LES ÉQUIPAGES DE LA FORCE AÉRIENNE BÉLARUSIENNE COMPLÈTENT LA FORMATION TACTIQUE AUX ARMES NUCLÉAIRES DANS LE CADRE DU PLAN RUSSE

« Avant le verdict, le blogueur a déclaré qu’il pourrait mourir derrière les barreaux, car il doit prendre une grande quantité de médicaments puissants », indique le communiqué de Viasna.

Lors de son procès, Klimovicz a déclaré aux journalistes que la véritable raison de ses poursuites était son soutien « très ferme » à l’Ukraine et son opposition à l’invasion de son voisin par la Russie, ainsi qu’à la politique de Loukachenko.

Marija Pejčinović Burić, secrétaire générale du Conseil de l’Europe, a tweeté qu’elle « déplorait » la mort de Klimovicz. « Mes pensées vont à sa famille et à ses amis », a-t-elle ajouté.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations de masse en 2020 à la suite d’une élection présidentielle qui a donné à Loukachenko – au pouvoir depuis 1994 – un nouveau mandat, mais cela a été largement considéré par l’opposition et les pays occidentaux comme frauduleux. Les autorités ont répondu par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées, des milliers battues par la police et des dizaines d’ONG et de médias indépendants fermés.

POUTINE POUSSE VERS LA RUSSIE, LA BÉLARUS S’UNIFIANT APRÈS L’EXTENSION DE L’OTAN

La chef de l’opposition Sviatlana Tsikhanouskaya a exigé lundi un examen médical indépendant du corps de Klimovicz et a déclaré que « des centaines de prisonniers politiques souffrant de graves problèmes de santé » risquaient de subir un sort similaire en Biélorussie.

« Les proches et les avocats devraient être immédiatement autorisés à rendre visite aux prisonniers, la possibilité de transmettre des médicaments aux prisons devrait être rétablie », a déclaré Tsikhanouskaya dans un article de Telegram, alléguant qu’il n’y avait « aucun traitement » disponible dans les prisons biélorusses.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Pas une personne de plus ne devrait mourir », a-t-elle ajouté.

Selon Viasna, 1 498 prisonniers politiques sont toujours derrière les barreaux en Biélorussie, dont le militant pro-démocratie lauréat du prix Nobel de la paix Ales Bialiatski.