Un blogueur américain fait des rotis à Delhi Gurudwara et reçoit les éloges de Desis

De toutes les choses merveilleuses que les voyageurs peuvent vivre en Inde, c’est le mélange de plusieurs cultures. Alors que chaque recoin du pays est marqué par le dynamisme du riche patrimoine, ce blogueur américain a découvert la magie de Gurudwara dans le Vieux Delhi. Partageant un clip sur son Instagram, il a expliqué à quel point il était fasciné lorsqu’il a visité le Gurudwara avec sa famille. Dans le clip, on peut le voir avec sa famille assis dans la cuisine de l’ancien Gurudwara. Il poursuit en parlant de ce qu’il appelle une « expérience incroyable ». Partageant les clichés de l’intérieur de la cuisine, il parle de son émerveillement face à “la machine automatique à faire des rotis” qui est capable de produire 4 000 rotis par heure.

Si ce n’était pas assez attachant, on peut également voir le blogueur tenter de faire des rotis lui-même. Inutile de dire que l’effort était incroyable. Découvrez le clip ici:

Parallèlement à la vidéo, il a écrit une légende dans laquelle il a plaisanté : “Si vous avez besoin de moi, je cherche comment obtenir une de ces machines à roti dans mon appartement à New York.”

La vidéo a recueilli plus d’un million de vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont ensuite félicité Eitan pour avoir découvert la beauté de l’Inde. L’un des utilisateurs a écrit : « Vous avez opté pour Langar Sewa ! Omg vous précieux garçon. Tes parents t’ont si bien élevé ». Un autre utilisateur a écrit : « Vous avez gagné beaucoup de bénédictions en cuisinant là-bas ! Faites-moi confiance… vous saurez ». Un utilisateur a également ajouté : « Je suis un sikh au Canada et j’adore que vous ayez partagé cette expérience !! Si jamais vous voulez visiter un Gurudwara dans GTA, j’adorerais vous y emmener, nous avons le même concept ici.”

Eitan a partagé plusieurs photos et vidéos de sa merveilleuse expérience en Inde. Auparavant, Eitan avait partagé une vidéo de lui ayant le “meilleur” masala dosa à Jaipur. Dans la vidéo, il a montré un homme préparant du masala dosa et on peut l’entendre dire que c’était le “meilleur” qu’il ait jamais eu. Il enregistre ensuite le processus de fabrication du dosa. Eitan a également écrit : « Je ne plaisante pas quand je dis que c’est le meilleur dosa que j’ai jamais eu dans ma vie ».

