Un blockbuster de la boxe britannique mis en doute après un test de dépistage de drogue positif

Conor Benn a échoué à un test de dopage avant sa confrontation avec Chris Eubank Jr

Le British Boxing Board of Control (BBBofC) déclare que le match de boxe très médiatisé de ce samedi entre Conor Benn et Chris Eubank Jr est «interdit et pas dans l’intérêt de la boxe” après que Benn ait été testé positif pour une substance interdite.

Les promoteurs de Benn, Matchroom Boxing d’Eddie Hearn, ont publié une déclaration pour dire qu’un test de dépistage de drogue de routine avait renvoyé un “résultat d’analyse anormal pour des traces d’un médicament de fertilité,” mais a ajouté que l’échantillon B de Benn n’avait pas encore été testé et qu’il n’avait pas été suspendu et restait donc libre de se battre dans l’affaire entièrement britannique de samedi.

Il est entendu qu’il a été testé positif pour un médicament contre la fertilité féminine appelé clomifène, qui figure sur la liste des substances interdites de l’Agence mondiale antidopage.

Le concours a fait l’objet d’une publicité importante ces dernières semaines, en grande partie grâce aux deux combats que les pères des boxeurs, Nigel Benn et Chris Eubank, ont eus dans les années 1990, alors qu’ils étaient sans doute les meilleurs combattants britanniques de leur époque.

Cependant, la déclaration du BBBofC suggère que le combat de samedi est en grand danger. Il a ajouté que sa décision de ne pas sanctionner le combat avait été communiquée aux deux boxeurs et à leurs promoteurs respectifs tôt mercredi matin.

Benn, cependant, a depuis affirmé qu’il avait discuté de la question avec Eubank Jr et que tous deux avaient pris la décision de poursuivre le combat après avoir demandé des conseils médicaux et juridiques, et qu’ensemble, ils “veulent que le combat se produise pour les fans.”

“Il croit en moi. Ce n’est pas qui je suis, ce n’est pas ce que je suis. il comprenait», a déclaré Benn à propos de sa prétendue discussion avec son rival.

“Tout au long de ma carrière, je n’ai jamais eu de problèmes auparavant. Je suis un athlète propre et nous irons au fond des choses.”

Le promoteur Eddie Hearn a également expliqué les développements de mercredi pour dire que le combat se poursuit, mais que la décision du BBBoC de ne pas sanctionner le concours donne aux organisateurs du combat quelques obstacles supplémentaires à franchir avant la première cloche de samedi.

“Dans l’état actuel des choses, le British Boxing Board of Control ne sanctionne pas le combat. il a dit.

“Cela ne signifie pas que le combat est terminé, mais il y a un processus que nous devons suivre.

“Conor Benn n’est pas suspendu, il est libre et clair de se battre. Il se passe beaucoup de choses avec les avocats.”

Il reste possible qu’un autre organisme de sanction soit recherché pour superviser le combat en l’absence du BBBofC.

Il y a dix ans, un combat entre deux autres boxeurs britanniques, David Haye et Dereck Chisora, a été sanctionné par la Fédération luxembourgeoise de boxe car aucun des deux boxeurs ne possédait de licence à l’époque.

Et Hearn dit que, même si ce n’est pas un itinéraire qu’il aimerait parcourir, cela pourrait être un moyen de s’assurer que le spectacle continue.

“Cela a déjà été fait et ce n’est pas quelque chose que j’ai déjà regardé ou quelque chose avec lequel je suis nécessairement d’accord,” il a dit.

“Mais en fin de compte, il doit y avoir des conversations difficiles avec le conseil d’administration pour comprendre ce que le processus avance.

“Ce n’est pas une situation où nous voulons courir voyous et proposer un plan alternatif. Nous voulons que notre instance dirigeante soit à l’aise.”

Le combat doit avoir lieu presque exactement 29 ans jour pour jour après la rencontre du père de Benn et Eubank Jr lors du deuxième de leurs deux combats. La deuxième rencontre était un match nul après qu’Eubank ait remporté la première par TKO au neuvième tour trois ans auparavant.