Un bloc de logements abordables en Californie conçu comme un « cube sculpté »

Le studio d’architecture Brooks + Scarpa a réalisé un complexe de logements abordables et entièrement électriques à Santa Monica appelé 1819 Pico, qui s’écarte des « immeubles d’appartements défensifs » typiques de la région avec leurs murs et clôtures solides.

Situé en face du Santa Monica College, le complexe résidentiel – également connu sous le nom de Brunson Terrace – a été conçu pour un site d’angle d’un demi-acre.

D’une superficie totale de 52 200 pieds carrés (4 850 mètres carrés), le bâtiment se compose de volumes de différentes tailles qui s’enroulent autour d’une cour centrale. L’équipe a divisé le volume pour créer des espaces sociaux et rendre le bâtiment plus ouvert et accueillant.

« 1819 Pico évite les immeubles défensifs typiques du quartier avec des murs et des clôtures solides en faveur d’un cube sculpté – un phare dans le quartier qui célèbre l’espace social en mettant l’accent sur l’espace privé », a déclaré l’équipe.

Les murs extérieurs sont revêtus de matériaux basiques colorés en gris et bleu clair. Les fenêtres sont stratégiquement placées, ce qui donne une apparence non uniforme qui ajoute une qualité dynamique au bâtiment.

Des passerelles et des escaliers ont été placés à l’extérieur pour renforcer le sentiment d’ouverture et de transparence.

Le bâtiment contient 49 unités, ainsi que 6 700 pieds carrés (622 mètres carrés) de commerces au rez-de-chaussée. Il existe également des espaces sociaux visuellement connectés les uns aux autres, notamment une aire de jeux colorée pour les enfants.

En envisageant le bâtiment, l’équipe s’est tournée vers la longue tradition des logements avec cour dans le sud de la Californie.

La chapelle de Lloyd Wright va être démontée suite au glissement de terrain en cours en Californie

« La cour est un espace quasi public qui sert d’intermédiaire entre la maison et la rue », a expliqué l’équipe.

« Pour la ville dans son ensemble, la cour est un type d’habitat urbain qui s’intègre bien aux quartiers. »

Conçu pour obtenir la certification LEED Platine, le bâtiment utilise l’électricité comme seule source d’énergie et est neutre en termes de consommation d’énergie.

Le projet intensité prévue de la consommation d’énergie (pEUI) est de 6,6, ce qui est considérablement inférieur au nombre moyen de 59 pEUI, selon l’équipe.

D’autres projets résidentiels de Brooks + Scarpa incluent un immeuble d’appartements à Los Angeles avec un revêtement entièrement blanc et un écran en aluminium courbé, ainsi qu’un complexe de North Hollywood qui donne la priorité aux espaces sociaux plutôt qu’à l’espace privé et comprend des unités pour les locataires à faible revenu.

La photographie est de Brooks + Scarpa.

Crédits du projet :

Architecte: Brooks + Scarpa

Équipe du projet : Lawrence Scarpa (concepteur principal), Angela Brooks (directrice responsable), Fui Srivikorn (chef de projet), Micaela Danko, Jeffrey Huber, Dionicio Ichillumpa, Eric Mosher, Flavia Christie, Iliya Muzychuk, Eleftheria Stavridi, Arty Vartanyan

Entrepreneur général : Société de construction unie

Ingénieur structure : Labib Funk Ingénierie

Ingénierie MEP : Conception Idiaz

Génie civil: Labib Funk Ingénierie

Architecte paysagiste : Tina Chee avec Brooks + Scarpa

Consultant solaire : CalSolar, Inc.

Consultant LEED : Systèmes d’énergie alternative