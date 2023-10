Un blessé lorsque la fumée remplit l’appartement de Dixon – Shaw Local

DIXON – Une personne a été envoyée à l’hôpital après que de la fumée ait rempli un appartement dimanche sur Galena Avenue.

Les pompiers de Dixon ont été dépêchés vers 18h30 pour une alarme incendie générale au 215 S. Galena Ave. Les équipes sont arrivées sur les lieux et ont été informées qu’il y avait un individu à l’intérieur d’un appartement rempli de fumée, selon un communiqué de presse.

Les pompiers sont entrés de force dans l’appartement et la personne a été secourue et soignée avant d’être transportée par Advance EMS à l’hôpital KSB. Le bâtiment était aéré et aucun autre résident n’a été déplacé. Les équipes avaient quitté les lieux à 19h30.

Le service d’incendie de la ville de Dixon a été assisté par le service d’incendie rural de Dixon, Advance EMS et le service de police de Dixon.