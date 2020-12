Un bison indien, connu sous le nom de Gaur, qui s’est égaré dans un complexe résidentiel à Kothrud à Pune, a été secouru mais est mort quelques heures plus tard, ont annoncé mercredi des responsables ici.

Le bison a été repéré mercredi matin par des habitants de la Mahatma Society alors qu’ils se promenaient le matin et ils ont alerté la police et le département des forêts.

Un responsable du poste de police de Kothrud a déclaré que l’équipe de secours du département des forêts était arrivée sur place armée de filets et de tranquillisants pour contrôler et capturer l’énorme créature à cornes.

Cependant, confus et paniqué en voyant l’immense foule qui s’est rassemblée sur place, le bison s’est précipité pour s’échapper et, à un moment donné, s’est blessé à la bouche et a commencé à saigner lorsqu’il a percuté un véhicule garé à proximité, a déclaré le département des forêts dans un communiqué. déclaration.

Après un effort massif de plus de cinq heures, l’équipe a finalement réussi à tranquilliser et à capturer le bison et à le hisser dans un véhicule pour le soumettre à un examen médical.

Le bison indien est inscrit sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) comme «vulnérable».

Les autorités soupçonnent que le bison était sous le choc en voyant autant de personnes et qu’il est peut-être mort des suites d’une crise cardiaque, mais les détails seront connus après des enquêtes approfondies.

Selon les détails préliminaires, le bison indien, qui est connu pour parcourir de longues distances dans la nature, n’est généralement pas vu dans les forêts autour de Pune et peut s’être égaré dans la société de logement depuis les jungles voisines.

Plus tôt cette année, une éléphante sauvage enceinte de la Silent Valley Forest du Kerala est décédée après avoir consommé un ananas chargé de pétards. L’incident a secoué la nation et a provoqué l’indignation sur les médias sociaux, des milliers de personnes réclamant justice pour le pauvre animal. Apparemment, l’éléphant était tombé par hasard sur le fruit et avait mordu dessus, ce qui a fait exploser les pétards dans sa bouche. La mâchoire de l’éléphant était cassée, comme l’a révélé l’autopsie. Elle s’est tenue dans une rivière où elle est finalement morte.

(Avec entrées IANS)