Si vous faisiez partie du minuscule public qui a regardé les MTV Music Video Awards la semaine dernière (selon Nielsen Nights, seulement 865 000 personnes ont regardé une émission mettant en vedette Taylor Swift, Shakira, Selena Gomez, Nicki Minaj et un NSYNC réuni), vous j’aurais vu un nouveau teaser pour Un amourle prochain biopic de Bob Marley.

Le film met en vedette Kingsley Ben-Adir (qui est britannique et non jamaïcain à la consternation de certains) et se concentre non seulement sur sa musique mais aussi sur son impact social et politique. Cela inclut la tentative d’assassinat politiquement motivée contre Bob et sa femme par sept hommes armés le 3 décembre 1975.

Bob vivra encore quelques années avant de mourir d’un cancer le 11 mai 1981, à l’âge de 36 ans. Son combat contre la maladie commença avec une forme extrêmement rare de mélanome à croissance rapide et difficile à diagnostiquer (lentigineux acral). mélanome) sous l’ongle du gros orteil de son pied droit. Si Bob avait accepté une amputation au moment du diagnostic en 1977, il serait peut-être encore en vie. Mais en raison de ses croyances rastafariennes sur le caractère sacré du corps, il a choisi d’autres traitements qui n’ont visiblement pas fonctionné.

Cependant, certains pensent que ce cancer a été induit et implanté dans son corps par la CIA. Selon cette théorie du complot, la CIA était préoccupée par l’influence du pouvoir sur le peuple de Marley et l’a déclaré comme une menace pour les intérêts américains dans les Caraïbes. Cette histoire a été complètement discréditée, mais elle refuse tout simplement de disparaître. Ca fait plutot comme ca.

La tentative d’assassinat de 1975 est survenue alors que les tensions politiques en Jamaïque étaient très vives. Les deux principaux partis politiques étaient le Parti national populaire (PNP) et le Parti travailliste jamaïcain (JLP). Les deux partis reconnurent la popularité et le pouvoir de Marley et sollicitèrent agressivement ses faveurs. Marley, cependant, reconnaissant la volatilité de la situation, a fait de son mieux pour rester politiquement neutre pendant ce cycle électoral.

Mais en raison de la paix, de l’amour et de l’unité, on soupçonnait qu’il était du côté du Premier ministre Michael Manley et du PNP, soutenu par l’URSS et Cuba. Pendant ce temps, la CIA aurait soutenu le JLP. Manley était considéré comme un sympathisant communiste (ou à tout le moins socialiste), et le maintien de son règne risquait d’accroître la contagion soviétique dans les Caraïbes. Marley commençait une révolution et il fallait l’arrêter.

L’un des hommes armés, Carly Byah Mitchell, était aligné sur le JLP et aurait été engagé par la CIA pour ce travail en échange de cocaïne et d’autres drogues, ce qu’il a avoué après que lui et ses collègues assassins aient été arrêtés et jugés. Ils furent finalement exécutés. La popularité de Marley et la puissance de sa musique n’ont fait qu’augmenter.

Lorsque la tentative d’assassinat a échoué, des agents de la CIA ont été envoyés en Jamaïque pour régler la situation et mettre fin au coup. Ces méthodes devaient être beaucoup plus subtiles et introuvables. Selon l’histoire du complot, un agent nommé Bill Oxley est devenu l’homme de nettoyage, un vétéran de 17 autres assassinats sanctionnés par le gouvernement américain.

Pour rejoindre Marley dans sa maison des Blue Mountains, Oxley a affirmé avoir falsifié ses références de presse, se faisant passer pour un photographe du New York Times. Il est venu avec un cadeau : une paire de Converse All Stars taille 10. Marley a été touchée et les a immédiatement essayées. Mais quand il a mis son pied dans la bonne chaussure, il a crié de douleur. Le gros orteil de Marley a été percé par un clou en cuivre qui (restez avec moi là-dessus) avait été rendu soit (a) radioactif, soit (b) contaminé par des bactéries et des virus cancéreux. Selon l’histoire, c’était la véritable cause du mélanome lentigineux acral et non un quelconque facteur de risque génétique.

Marley, dit-on, l’a ignoré. Plus tard, cependant, il s’est blessé au même orteil en jouant au football. Comme il refusait de guérir, un médecin a examiné l’ongle, a pratiqué une biopsie et a découvert le cancer. C’était cinq mois après avoir essayé ces All Stars.

Oxley, observant de loin, était heureux d’avoir réussi sa mission. Pendant ce temps, il restait en contact avec Marley, allant jusqu’à recommander des traitements médicaux alternatifs auprès du Dr Joseff Issels, un clinicien suisse qui aurait travaillé sous la direction de Josef Mengele à Auschwitz. Et comme prévu, les traitements ont échoué, le cancer s’est métastasé au cerveau et aux poumons, et Marley est décédé à Miami, trop malade pour effectuer la dernière étape de son vol vers la Jamaïque.

Comment le savons nous? À cause d’une prétendue (il y a encore ce mot !) confession sur son lit de mort d’Oxley en 2018. Mais Oxley a-t-il vraiment existé ? Personne n’ayant enquêté sur cette théorie n’a jamais trouvé d’agent de la CIA portant ce nom. L’histoire d’« Oxley » a fait l’objet d’enquêtes et a été démystifiée à plusieurs reprises.

D’autres souscrivent à une autre théorie. Lee Lew-Lee, ancien cinéaste des Black Panthers et ancien confident de Marley et des Wailers, affirme que ce n’est pas Oxley qui s’est présenté avec les baskets. Il s’agissait de Carl Colby, le fils de l’ancien directeur de la CIA, William Colby. Cette histoire a également été démystifiée.

La théorie du complot Bob-Marley-a-été-empoisonné-par-la-CIA s’est répandue et a disparu au fil des années et a toujours ses partisans. TI et Busta Rhymes continuent d’affirmer que Marley a été tué par les forces envoyées par le gouvernement américain. À l’ère de QAnon et avec la sortie du nouveau biopic, toutes ces absurdités sont sur le point de faire leur retour. Vous êtes prévenu.

Voici la bande-annonce de Bob Marley : Un amour.