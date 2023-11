Un biomarqueur sanguin prédit la progression de la sclérose en plaques 1 à 2 ans à l’avance

Résumé: Les chercheurs ont découvert que des niveaux élevés de NfL dans le sang des patients atteints de sclérose en plaques (SEP) pourraient signaler une aggravation de l’invalidité au cours des deux prochaines années. Cette étude, première en son genre, identifie un calendrier crucial pour les interventions potentielles.

En analysant les données de près de 1 900 patients sur une décennie, l’équipe a découvert que des niveaux élevés de NfL sont corrélés à un risque significatif de progression du handicap, avec ou sans rechute.

Ces résultats soulignent l’importance du NfL en tant que biomarqueur précoce des lésions nerveuses et pourraient ouvrir la voie à des traitements préventifs contre la SEP.

Faits marquants:

Des niveaux élevés de chaînes légères de neurofilaments (NfL) peuvent prédire la progression du handicap SEP 1 à 2 ans à l’avance. L’étude a analysé un ensemble de données sur 10 ans provenant de près de 1 900 patients atteints de SEP, révélant le rôle du NfL dans les formes récurrentes et progressives de SEP. Des niveaux élevés de NfL étaient associés à un risque jusqu’à 91 % plus élevé d’aggravation du handicap après une rechute et à un risque de 49 % sans rechute.

Source: UCSF

Les patients atteints de sclérose en plaques dont les analyses de sang révèlent un taux élevé de NfL, un biomarqueur des lésions nerveuses, pourraient voir leur invalidité s’aggraver un à deux ans plus tard, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de l’UC San Francisco.

L’étude est la première à quantifier le délai précédant l’aggravation du handicap au cours duquel une lésion du système nerveux central a lieu, a déclaré le co-premier auteur Ahmed Abdelhak, MD, du département de neurologie de l’UCSF et de l’Institut Weill pour les neurosciences.

Des niveaux élevés de NfL étaient associés à un risque jusqu’à 91 % plus élevé d’aggravation du handicap avec rechute environ un an plus tard, et à un risque jusqu’à 49 % plus élevé d’aggravation du handicap sans rechute près de deux ans plus tard, ont découvert les chercheurs. Crédit : Actualités des neurosciences

Près d’un million d’Américains souffrent de SEP. Dans les cas avancés, les patients peuvent avoir une mobilité limitée et souffrir de spasticité, de faiblesse, d’une mauvaise coordination et d’incontinence. Cependant, des progrès récents suggèrent que les symptômes plus graves peuvent être considérablement retardés, voire évités.

“Cette augmentation du NfL jusqu’à deux ans avant l’aggravation des signes d’invalidité représente la fenêtre pendant laquelle les interventions peuvent empêcher une aggravation”, a déclaré Abdelhak.

Dans l’étude, publiée dans JAMA Neurologie le 6 novembre 2023, et co-dirigés par l’hôpital universitaire et l’université de Bâle, en Suisse, les chercheurs ont examiné l’incidence de l’aggravation du handicap, définie comme six mois ou plus de déficience accrue, reflétée par un score plus élevé à l’échelle d’invalidité élargie. Échelle de statut.

Ils ont fait la distinction entre l’aggravation du handicap avec la rechute, qui implique des symptômes résiduels ou le retour des anciens après une rechute, et la progression progressive des symptômes sans rechute.

91 % courent un risque élevé de développer une aggravation de leur handicap

Les chercheurs ont suivi les données sur une période de 10 ans provenant d’environ 4 000 visites de patients à l’UCSF, comprenant l’étude EPIC, et d’environ 9 000 visites de patients sur plusieurs sites en Suisse, comprenant l’étude SMSC.

Ensemble, les deux études ont inclus près de 1 900 patients. Parmi eux, 570 patients ont été identifiés avec un handicap qui a continué à s’aggraver, dont la majorité était indépendante des rechutes.

Des niveaux élevés de NfL étaient associés à un risque jusqu’à 91 % plus élevé d’aggravation du handicap avec rechute environ un an plus tard, et à un risque jusqu’à 49 % plus élevé d’aggravation du handicap sans rechute près de deux ans plus tard, ont découvert les chercheurs.

“Nous pensons que l’élévation du NfL se produit plus tôt dans l’aggravation du handicap sans rechute”, a déclaré Abdelhak. Ce schéma différent peut indiquer « un processus plus prolongé dont l’intensité diminue avant une déficience accrue », a déclaré le co-auteur principal Ari Green, MD, directeur médical du Centre de sclérose en plaques et de neuroinflammation de l’UCSF.

“Cela correspond à la reconnaissance du fait que la mort des cellules nerveuses est un processus lent qui mène à un handicap permanent et signifie que les interventions visant à protéger les cellules nerveuses pourraient avoir le temps de mettre également fin au handicap”, a-t-il déclaré.

“En plus des découvertes révolutionnaires sur la relation temporelle entre l’augmentation du NfL et la progression progressive de la maladie dans la SEP, l’étude confirme le rôle important du NfL en tant que marqueur précoce des lésions nerveuses”, a déclaré le co-auteur principal Jens Kuhle, MD, PhD, qui a dirigé la cohorte suisse et dirige le centre de sclérose en plaques de l’hôpital universitaire et de l’université de Bâle, en Suisse.

“La surveillance des niveaux de NfL pourrait permettre de détecter l’activité de la maladie avec une sensibilité plus élevée que l’examen clinique ou l’imagerie conventionnelle”, a-t-il déclaré.

Des recherches futures examineront les thérapies qui peuvent arrêter la progression pendant cette période de NfL élevé.

Auteurs: Le co-premier auteur est Pascal Benkert, PhD, de l’hôpital universitaire et de l’université de Bâle, en Suisse. Le co-auteur principal est Jens Kuhle, MD, PhD, également de l’hôpital universitaire et de l’université de Bâle, en Suisse. Pour les autres auteurs, veuillez consulter l’étude.

Financement: Subventions de la Fondation Westridge de F. Hoffmann-La Roche, famille Fishman, subvention 320030-160221 du Fonds national suisse pour la recherche, subvention R35NS111644 du NIH/NINDS, la Fondation Valhalla. Le biodépôt UCSF MS est soutenu par la subvention Si-2001-375 35701 de la National MS Society.

“Élévation de la chaîne légère des neurofilaments et progression du handicap dans la sclérose en plaques» par Ahmed Abdelhak et al. JAMA Neurologie

Abstrait

Élévation de la chaîne légère des neurofilaments et progression du handicap dans la sclérose en plaques

Importance

Les mécanismes contribuant à l’accumulation d’invalidité dans la sclérose en plaques (SEP) sont mal compris. Le niveau de chaîne légère des neurofilaments sanguins (NfL), un marqueur de lésion neuroaxonale, est fortement corrélé à l’activité de la maladie chez les personnes atteintes de SEP (SEP) ; cependant, les données sur l’association entre le niveau de NfL et l’accumulation d’invalidité sont contradictoires.

Objectif

Déterminer si et quand les niveaux de NfL sont élevés dans le contexte d’une aggravation confirmée du handicap (CDW).

Conception, cadre et participants

Cette étude a inclus 2 cohortes observationnelles : les résultats de l’étude Expression, Proteomics, Imaging, Clinical (EPIC) de l’Université de Californie à San Francisco (depuis 2004) ont été confirmés dans la Swiss Multiple Sclerosis Cohort (SMSC), une étude multicentrique dans 8 centres. depuis 2012. Les données ont été extraites de l’EPIC en avril 2022 (échantillonnage du 1er juillet 2004 au 20 décembre 2016) et du SMSC en décembre 2022 (échantillonnage du 6 juin 2012 au 2 septembre 2021). L’étude comprenait 2 cohortes d’observation dans des centres tertiaires de SEP. Tous les participants des deux cohortes avec des résultats NfL disponibles ont été inclus dans l’étude, et aucun participant éligible n’a été exclu ou n’a refusé de participer.

Exposition

Association entre NfL z partitions et CDW.

Principales mesures des résultats

La CDW a été définie comme une aggravation de l’échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale) confirmée après 6 mois ou plus et classée en CDW associée à des rechutes cliniques (CDW-R) ou indépendante des rechutes cliniques (CDW-NR). Les visites ont été classées en fonction des événements aggravant le handicap en CDW (−2) pour 2 visites précédant l’événement, CDW (−1) pour l’événement directement précédent, CDW (événement) pour le premier diagnostic d’augmentation de l’EDSS et la visite de confirmation. Des modèles mixtes de régression linéaire et de Cox ont été utilisés pour évaluer la dynamique de NfL et pour évaluer l’association de NfL avec le futur CDW, respectivement.

Résultats

Un total de 3 906 visites EPIC (609 participants ; médiane [IQR] âge, 42,0 [35.0-50.0] années; 424 femmes [69.6%]) et 8 901 visites SMSC (1 290 participants ; médiane [IQR] âge, 41,2 [32.5-49.9] années; 850 femmes [65.9%]) ont été incluses. Dans CDW-R (EPIC, 36 événements ; SMSC, 93 événements), NfL z les scores étaient de 0,71 (IC à 95 %, 0,35-1,07 ; P. < 0,001) unités plus élevées à CDW-R(−1) dans EPIC et 0,32 (IC à 95 %, 0,14-0,49 ; P.< 0,001) dans SMSC par rapport aux échantillons MS stables. Une élévation de NfL a pu être détectée avant CDW-NR (EPIC, 191 événements ; SMSC, 342 événements) à CDW-NR (−2) (EPIC : 0,23 ; IC à 95 %, 0,01-0,45 ; P.= 0,04 ; SMSC : 0,28 ; IC à 95 %, 0,18-0,37 ; P.< 0,001) et à CDW-NR(−1) (EPIC : 0,27 ; IC à 95 %, 0,11-0,44 ; P.< 0,001 ; SMSC : 0,09 ; IC à 95 %, 0-0,18 ; P.= 0,06). Ces résultats ont été reproduits dans le sous-groupe atteint de SEP cyclique. L’analyse du délai jusqu’à l’événement a confirmé l’association entre les niveaux de NfL et le futur CDW-R dans un délai d’environ 1 an et le CDW-NR (dans environ 1 à 2 ans).

Conclusions et pertinence

Cette étude de cohorte documente la survenue d’une élévation du NfL avant l’aggravation clinique et peut faire allusion à une fenêtre potentielle de pathologie dynamique en cours du système nerveux central qui précède le diagnostic de CDW.