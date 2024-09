Un biomarqueur de potassium peut aider au diagnostic précoce

« En effet, si la maladie est détectée et traitée tôt, les phases terminales de la maladie peuvent se prolonger, idéalement au-delà de l’espérance de vie normale de la personne. Cela allège le fardeau émotionnel et financier des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de leurs familles, ainsi que des économies nationales et mondiales », a-t-il expliqué.

« Nous n’avons toujours pas de remède contre la maladie d’Alzheimer et nous dépendons d’une détection et d’un traitement précoces », Dr Brandon Mahan maître de conférences en géochimie isotopique et directeur de la géochimie analytique de Melbourne à l’École de géographie, des sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’Université de Melbourne en Australie, a expliqué à Actualités médicales d’aujourd’hui.

« À partir de là, en utilisant un instrument comme celui déployé dans cette étude, nous pouvons mesurer les quantités relatives de toutes ces différentes particules chargées, toutes en même temps – c’est ce qu’on appelle le multi-collecteur. spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif ou MC-ICP-MS. Fait amusant, la façon dont nous décomposons les matériaux dans l’instrument est d’utiliser une torche à plasma qui efface les liaisons chimiques (appelée atomisation) et arrache les électrons des atomes (ionisation) — cette torche à plasma brûle plus fort que la surface du Soleil !

« Dans la plupart des cas, ces analyses sont effectuées grâce à ce qu’on appelle spectrométrie de masse où nous décomposons complètement les matériaux en un groupe d’ions (particules chargées) que nous pouvons ensuite manipuler et séparer à l’aide de champs électriques et magnétiques, et ce faisant, séparer ces particules chargées les unes des autres en fonction de leur masse », a-t-il poursuivi.

« La géochimie analytique inorganique est un terme général pour la recherche qui trouve ses racines dans les géosciences et qui est centrée sur le développement, l’exploitation et l’application d’instruments complexes (et de pratiques de laboratoire) pour être en mesure de déterminer avec précision et fiabilité la composition chimique des matériaux, qu’il s’agisse de minéraux et de roches, d’eau, de matières végétales, etc., puis d’interpréter ces résultats analytiques dans un contexte donné », a expliqué Mahan.

Pour ce faire, les scientifiques ont appliqué et adapté des techniques de géochimie analytique inorganique — généralement utilisées pour analyser les compositions géologiques telles que les roches et les sols — afin de rechercher des biomarqueurs précoces de la maladie d’Alzheimer dans le sang.

À partir de 20 échantillons de sang — 10 provenant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et 10 non atteintes — Mahan et son équipe ont comparé les niveaux de isotopes de potassium entre les deux groupes.

« Fondamentalement, le cerveau atteint de la maladie d’Alzheimer semble éliminer le potassium qui est enrichi en isotope plus léger du potassium par rapport au cerveau normal », a détaillé Mahan.

« L’hypothèse de travail est que ces isotopes plus légers du potassium sont évacués dans la circulation sanguine, dans la fraction sérique, où nous sommes en mesure de résoudre de manière mesurable ce changement dans le rapport isotopique du potassium sérique sanguin (causé par la maladie d’Alzheimer dans le cerveau), encore une fois en partie grâce à la technologie de pointe moderne qui rend cela beaucoup plus possible », a-t-il expliqué.

« Un avantage supplémentaire de tout cela est que, puisque ce test est basé sur la spectrométrie de masse inorganique, [that is,] « Nous ne regardons pas les niveaux de protéines ou d’autres matières organiques dans le sang, nous n’avons donc pas à nous soucier de tous les problèmes de contrôle qualité qui peuvent survenir en raison de la dégradation possible des matières organiques pendant le stockage et le transport des échantillons », a-t-il poursuivi.

« Même s’il s’agit d’une petite étude pilote, les résultats statistiques suggèrent déjà des performances dans la détection de la maladie d’Alzheimer comparables à celles de biomarqueurs sanguins beaucoup plus matures basés sur des analyses organiques », a déclaré le chercheur.

Mahan a dit MNT que, pour les prochaines étapes de leurs recherches, l’équipe prévoit de développer et d’étendre ce travail initial dans une étude beaucoup plus complète avec des populations plus larges et d’étendre cela au-delà du potassium pour examiner également d’autres métaux, tels que le cuivre et le zinc.