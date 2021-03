C’était l’Inde en 2018, dans l’État nord-est de l’Assam. J’avais fini là-bas en partie à cause de circonstances absurdes, qui impliquaient d’être filmé pour un pilote de télé-réalité alors qu’il naviguait dans un pousse-pousse motorisé à travers l’Himalaya. Après avoir parcouru certaines des routes les plus hautes et les plus dangereuses du monde, y compris le col de Tanglang La, je me suis aventuré à voir un sélection traditionnelle d’animaux en voie de disparition : Éléphants d’Asie, grands rhinocéros à une corne, gibbons de hoolock occidentaux.

