Un biologiste remporte pour la deuxième fois le titre de Photographe animalier de l’année | Nouvelles du monde

Une photo « luminescente » d’un limule à trois épines glissant au fond de la mer a valu au Français Laurent Ballesta son deuxième titre de photographe animalier de l’année.

Ballesta, photographe sous-marin et biologiste marin, a capturé l’image dans les eaux protégées de l’île de Pangatalan aux Philippines, un refuge pour les crabes.

Sur la photographie, il est accompagné de trois carangues dorées.

Les limules ont survécu pendant plus de 100 millions d’années, mais ils sont désormais confrontés à la destruction de leur habitat et à la surpêche, car ils sont capturés pour se nourrir et pour leur sang bleu, utilisé dans les vaccins.

M. Ballesta n’est que la deuxième personne du concours du Muséum d’histoire naturelle, vieux de 59 ans, à avoir remporté le prix à deux reprises.

Il a reçu cette distinction pour la première fois en 2021 pour une photo de mérous camouflés dans un tourbillon d’œufs et de sperme à Fakarava, en Polynésie française.

Kath Moran, présidente du jury, a qualifié la photo gagnante de « luminescente ».

« Voir un limule si vivant dans son habitat naturel, d’une manière aussi envoûtante, était étonnant », a-t-elle déclaré.

« Nous examinons une espèce ancienne, très menacée et également essentielle à la santé humaine. »

Le prix du jeune photographe animalier de l’année a été décerné à Carmel Bechler, 17 ans, d’Israël, pour avoir photographié plusieurs chouettes effraies dans un bâtiment en béton creusé au bord d’une route.

Image:

La photographie qui a aidé un jeune de 17 ans à remporter le titre de Jeune photographe animalier de l’année Photo : Carmel Bechler/Photographe animalier de l’année





Il a utilisé la voiture de sa famille comme cache avec de longs temps d’exposition pour capturer les traînées lumineuses du trafic qui passe.

« J’espère partager avec mes photographies que la beauté du monde naturel est tout autour de nous, même dans les endroits où nous nous y attendons le moins – il nous suffit d’ouvrir les yeux et l’esprit », a-t-il déclaré.

Les photographies gagnantes ont été sélectionnées parmi 49 957 candidatures originales provenant de 95 pays et ont été annoncées mardi lors d’une cérémonie de remise de prix à South Kensington, Londres.

Parmi les 17 autres gagnants de la catégorie figurait une orque échouée aux Pays-Bas, photographiée par Lennart Verheuvel, qui s’est révélée plus tard souffrant de malnutrition et malade – probablement à cause d’une contamination aux PCB.

Les intoxications causées par ce produit chimique industriel sont courantes dans les eaux européennes, bien que ce produit chimique ait été interdit il y a plusieurs décennies.

Agorastos Papatsanis a capturé comment le champignon parasol libère ses spores pour qu’elles dérivent au gré des courants d’air à la recherche de nouveaux endroits où pousser dans son pays natal, la Grèce, capturant la réfraction colorée de la lumière à travers la pluie sur le mont Olympe.

Image:

Dernier souffle de l’automne Photo : Agorastos Papatsanis/Photographe animalier de l’année





Une forêt illuminée du Tamil Nadu, en Inde, a remporté le prix Comportement : Invertébrés, avec Sriram Murali montrant comment les lucioles attirent les partenaires en combinant 50 expositions de 19 secondes avec 16 minutes de bioluminescence des coléoptères.

Deux bouquetins nubiens verrouillant leurs cornes lors d’un affrontement à flanc de falaise en Israël ont été capturés par Amit Eshel alors qu’il se glissait vers les mâles en combat, qui se frappaient la tête pendant la saison des amours dans une compétition de prouesses physiques.

Image:

La vie à la limite Photo : Amit Eshel/Photographe animalier de l’année





Le Dr Doug Gurr, directeur du Musée d’histoire naturelle, a déclaré : « Tout en inspirant un respect et un émerveillement absolus, les images gagnantes de cette année présentent des preuves convaincantes de notre impact sur la nature – à la fois positif et négatif.

« Les promesses mondiales doivent se transformer en actions pour inverser la tendance au déclin de la nature. »

Découvrez les autres prétendants au prix ci-dessous.

Image:

Photo de la pépinière d’hippopotames : Mike Korostelev/Photographe animalier de l’année





Image:

Photo d’exposition alpine : Luca Melcarne/Photographe animalier de l’année





Image:

Le bulldozer touristique Photo : Constantino Martinez Belmar/Photographe animalier de l’année





Image:

Dernier souffle Photo: Lennart Verheuvel/Photographe animalier de l’année





Image:

La rivière morte Photo : Joan de la Malla/Photographe animalier de l’année





Image:

Photo inattendue : Ekaterina Bee/Photographe animalier de l’année





Image:

La photo non protégée : Karine Aigner/Photographe animalier de l’année





Image:

Le mur des merveilles Photo : Vihaan Talya Vikas/Photographe animalier de l’année





Image:

Les baleines font des vagues Photo : Bertie Gregory/Photographe animalier de l’année





Image:

Silence pour le spectacle des serpents Photo : Hadrien Lalague/Photographe animalier de l’année