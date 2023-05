Un billet Lotto Max d’une valeur de 70 millions de dollars est à quelques semaines de l’expiration

Un gros lot de 70 millions de dollars au Lotto Max est à quelques semaines de devenir le plus gros lot de loterie de l’histoire du Canada à ne pas être réclamé.

Selon la Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG), le gros lot du tirage du 28 juin 2022 n’a pas été réclamé et le billet gagnant expirera le 28 juin 2023 si personne ne se manifeste.

« Nous avons vu des gens prendre quelques mois pour réclamer leur prix, mais maintenant nous arrivons à la toute fin », a déclaré mardi le porte-parole d’OLG, Tony Bitonti, à CTV News Toronto. « C’est préoccupant. »

Le billet a été acheté chez un détaillant de loterie autorisé à Scarborough. Bitonti a déclaré que l’OLG avait beaucoup d’informations sur le billet, mais qu’ils ne savaient pas qui était le gagnant et que le magasin n’avait pas de vidéo de surveillance.

« Celui-ci est gros, et s’il n’est pas réclamé, ce sera le plus gros non réclamé de l’histoire de la loterie canadienne. Quelqu’un a acheté un billet pour avoir une chance de gagner et il a gagné un prix, alors nous voulons lui donner cet argent », a déclaré Bitonti.

Bitonti demande aux joueurs de loterie OLG de vérifier les endroits où ils rangent habituellement leurs billets, comme les poches de vêtements, les accessoires personnels, les boîtes à gants ou les pare-soleil des véhicules, les tiroirs de la cuisine, de la chambre ou du bureau.

Les personnes qui pensent avoir perdu le billet gagnant peuvent également communiquer avec l’OLG pour répondre à une série de questions de sécurité afin de déterminer si elles pourraient être gagnantes.

Les numéros gagnants pour le tirage du Lotto Max sont 8, 19, 22, 41, 42, 46, 47 Bonus 1.

QUE SE PASSE-T-IL SI PERSONNE NE S’AVANCE ?

Le gagnant a un an à compter de la date du tirage pour réclamer son prix.

Si le détenteur du billet de 70 millions de dollars ne se présente pas avant la date limite, l’argent non réclamé sera restitué aux joueurs via de futurs jeux bonus ou promotions.

Bien qu’il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles un billet gagnant n’est pas échangé, l’OLG a précédemment déclaré que c’était généralement parce qu’il avait été égaré ou oublié.

Selon Bitonti, environ un pour cent des gains ne sont pas réclamés chaque année.