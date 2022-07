Un bijoutier qui a arnaqué des militaires règle son procès par 18 États

NEW YORK (AP) – Un détaillant national de bijoux qui aurait incité des militaires en service actif à acheter des bijoux hors de prix et de mauvaise qualité à des taux d’intérêt élevés a accepté de rembourser des milliers de clients et de cesser ses activités aux termes d’un règlement déposé mercredi dans un procès par 18 États et la Federal Trade Commission.

Harris Jewelry a accepté de cesser de recouvrer plus de 21 millions de dollars de dettes impayées auprès de plus de 13 000 militaires à l’échelle nationale et de rembourser plus de 12 millions de dollars à plus de 46 000 militaires qui ont payé pour des plans de protection à vie, selon le procureur général de New York, Letitia James, le chef de file. demandeur parmi les procureurs généraux des États.

La société a également accepté de verser un total de 1 million de dollars aux 18 États.

“L’action d’aujourd’hui aidera des milliers de militaires à se remettre sur pied après avoir été victimes des stratagèmes de Harris Jewelry”, a déclaré James dans un communiqué.

Le détaillant, basé à Hauppauge, New York, exploitait des magasins sur ou à proximité de bases militaires à travers le pays. La société aurait utilisé des pratiques de prêt prédatrices et facturé jusqu’à 10 fois le prix de gros des bijoux.

Parfois, la société facturait jusqu’à 349 $ pour un plan de protection des bijoux sans le divulguer, selon James. Les clients ont signalé des chutes de pierres, des ruptures de chaînes et la décoloration de la finition des bijoux.

Harris aurait également attiré les clients en affirmant que les contrats de prêt amélioreraient leurs cotes de crédit, alors qu’en réalité le crédit offert était basé sur le temps qu’il restait à l’enrôlement d’un militaire et sur le type de marchandise qu’il achetait.

Dans un communiqué mercredi, la société a indiqué qu’elle n’avait ni admis ni nié ces allégations et avait résolu l’affaire dans le meilleur intérêt de ses parties prenantes. Il a vanté ses plus de 60 ans de service militaire et leurs familles et a déclaré que « cela avait été un honneur de permettre aux membres de la communauté militaire de reconnaître les personnes importantes dans leur vie, ainsi que de les aider à célébrer les anniversaires, les anniversaires, les fiançailles. , et d’autres occasions spéciales.

Les États qui se sont joints à New York dans le procès étaient : la Californie, le Connecticut, le Delaware, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l’Idaho, l’Illinois, l’Iowa, le Kansas, la Louisiane, le Maryland, le Nevada, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, la Virginie et Washington.

David Porter, l’Associated Press