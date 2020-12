Une bague élaborée en forme de fleur avec 12638 petits diamants a gagné une place dans le Guinness World Records – mais le fabricant n’a pas encore l’intention de vendre son design inestimable.

Appelé « The Marigold – The Ring of Prosperity », la bande ronde épaisse pèse un peu plus de 165 grammes (5,8 onces).

«C’est portable et confortable», a déclaré Harish Bansal, 25 ans, qui a décrit sa création audacieuse comme un projet de rêve.

M. Bansal a déclaré avoir eu l’idée il y a deux ans lorsqu’il a étudié la conception de bijoux à Surat dans le Gujarat, le centre du diamant de l’Inde.

«Mon objectif a toujours été plus de 10 000 diamants. J’ai jeté de nombreux dessins et concepts au fil des ans pour enfin entrer dans ce domaine», a déclaré Bansal.

Dans un communiqué, son entreprise a déclaré que chaque petit pétale de la conception de fleurs à huit niveaux de la bague était unique.

M. Bansal a déclaré qu’il avait déjà refusé les demandes d’acheteurs potentiels.

« Nous n’avons pas l’intention de le vendre pour le moment », a-t-il déclaré. «C’est une question de fierté pour nous. C’est inestimable.

Le précédent record établi par Guinness, également basé en Inde, était pour une bague avec 7 801 diamants.

Plus tôt cette année, un bijoutier d’Hyderabad a remporté le record du monde Guinness pour la création d’une bague avec le plus de diamants.

Kotti Srikanth, du Diamond Store de Chandubhai à Hyderabad, a assemblé une bague qu’il a appelée «The Divine – 7801 Brahma Vajra Kamalam». Selon un rapport de l’Economic Times, la bague contient 7 801 diamants naturels, ce qui lui vaut le record du monde.

La bague en diamant a été dévoilée plus tôt ce mois-ci et est inspirée du Brahma Kamalam, une fleur rare considérée comme extrêmement pure et utilisée à des fins religieuses. On dit également qu’il a des propriétés médicinales. La bague a été conceptualisée pour la première fois en 2018 et a pris plus de 11 mois à créer. L’anneau se présente sous la forme de six couches, dont chaque couche a huit pétales.

(Avec la contribution de l’AFP)