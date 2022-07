Un bijoutier du Kerala établit un record du monde Guinness avec 24 697 diamants dans une bague en forme de champignon

SWA Diamonds, l’une des principales entreprises indiennes de fabrication d’ornements, a remporté le record du monde Guinness pour le titre “le plus grand nombre de diamants sertis dans une bague”. La bague, fabriquée dans le district de Malappuram au Kerala, a remporté plusieurs prix prestigieux, dont le Guinness World Records et le Asian Book of Records.

Le modèle de la bague s’inspire du pleurote rose qui représente l’éternité et qui scintille de 24 679 diamants dessus. Baptisée ‘The Touch of Ami’, cette bague a fait un précédent record d’une bague avec 12 638 diamants devenu une histoire d’hier. Mme Rijisha TV, diplômée en design d’accessoires de style de vie de l’Institut national de design, a méticuleusement conçu “The Touch of Ami” et Guinness World Records l’a inscrit dans la catégorie “Le plus de diamants sertis dans un anneau”. Il a fallu 90 jours exténuants pour atteindre ce jalon. Capestone, la société holding à l’origine de SWA Diamonds, a joué un rôle majeur dans l’obtention de ce prix mondial.

Les responsables de SWA sont immensément fiers du fait que cet exploit ait été réalisé au Kerala, un endroit avec un nombre important de consommateurs de diamants et d’or, mais avec très peu d’unités de fabrication de bijoux. C’est en effet une grande réussite que ce bijou primé soit venu de cet état et ait remporté ce titre prestigieux sur des pays comme la Belgique qui dominent l’industrie du diamant dans le monde.

“C’est notre privilège et notre honneur que cette bague ait été fabriquée en Inde et que le propriétaire de la bague soit un Indien. « The Touch of Ami » marque également le triomphe de l’esprit d’entreprise dans le secteur du diamant de notre État », déclare Abdul Gafur Anadiyan, MD de SWA Diamonds.

Capestone, qui a été un acteur majeur dans le domaine de la fabrication d’ornements en or-diamant-platine au cours des deux dernières décennies, a lancé la marque SWA Diamonds en 2019. Même dans les situations difficiles de la pandémie de Covid-19, la société a réussi à lancer la marque SWA Diamonds. dans plus de 150 magasins, dans un court laps de temps de deux ans, disent les propriétaires. SWA Diamonds a permis de présenter des bijoux en diamant de classe mondiale et au design unique pour les consommateurs du monde entier.

Avec INKEL EDUCITY Malappuram, une entreprise gouvernementale, détenant ce record mondial, on s’attend à ce que cette réalisation attire davantage d’investissements dans l’industrie à forte croissance de la fabrication d’ornements en diamant en Inde.

À propos des diamants SWA :

SWA Diamonds est une marque détenue par Capestone, l’un des plus grands fabricants d’ornements en or, diamants et platine du sud de l’Inde, basé à Malappuram Inkel Educity, Kerala. En 2002, la société est entrée dans l’industrie avec la fabrication et la fourniture de chaînes fabriquées à la machine à tous les principaux détaillants de bijoux et en 2019, la société a lancé SWA Diamonds dans la catégorie des diamants abordables.

