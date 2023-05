Un Biélorusse emprisonné pour dessin satirique meurt derrière les barreaux

Klimovicz a été condamné en février à un an de prison pour avoir dessiné une caricature de Loukachenko et l’avoir partagée sur les réseaux sociaux. Il a souffert de plusieurs crises cardiaques au cours de son procès.

La Biélorussie a été secouée par des manifestations de masse en 2020 à la suite d’une élection présidentielle qui a donné à Loukachenko – au pouvoir depuis 1994 – un nouveau mandat, mais cela a été largement considéré par l’opposition et les pays occidentaux comme frauduleux. Les autorités ont répondu par une répression massive qui a vu plus de 35 000 personnes arrêtées, des milliers battues par la police et des dizaines d’ONG et de médias indépendants fermés.