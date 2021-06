Un Biden enhardi rencontre un Poutine indifférent

Lors d’un briefing avec des journalistes avant la réunion, Biden a déclaré qu’il indiquerait à Poutine où se trouvent les «lignes rouges» des États-Unis – peut-être autour des problèmes d’ingérence électorale, de cybersécurité, d’escalade militaire avec l’Ukraine et de traitement des dissidents russes. « Je vais préciser au président Poutine qu’il y a des domaines où nous pouvons coopérer, s’il le souhaite », a déclaré Biden. « Et s’il choisit de ne pas coopérer et agit comme il l’a fait dans le passé, par rapport à la cybersécurité et à certaines autres activités, alors nous répondrons. »