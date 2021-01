Un ancien bibliothécaire d’une école de Washington DC a été accusé d’avoir eu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec un élève alors qu’il n’avait que 14 ans il y a plus de dix ans.

Joan Meyer, 45 ans, a été arrêtée vendredi à Warrensville Heights, Ohio, sur une accusation d’abus sexuel au premier degré sur des enfants résultant d’une relation inappropriée avec un étudiant de sexe masculin qui a duré cinq ans, selon la police.

La police a déclaré que les abus sexuels avaient eu lieu entre 2009 et 2014 alors que Meyer, alors dans la trentaine, travaillait comme bibliothécaire à la Two Rivers Public Charter School dans le nord-est de DC.

Joan Meyer, 45 ans, a été accusée d’abus sexuels au premier degré sur des enfants pour avoir prétendument entretenu une relation de cinq ans avec son élève de la Two Rivers Charter School à Washington DC (photo), à partir de 2009 alors qu’il n’avait que 14 ans.

Selon un affidavit, l’inconduite alléguée a été révélée en juin 2019, lorsque la victime présumée, identifiée dans le document uniquement comme ZJ, a contacté son ancien directeur et a accusé Meyer de l’avoir maltraité pendant une décennie, a rapporté la WJLA.

Le directeur de l’école a contacté l’Agence des services à l’enfance et à la famille pour signaler les abus présumés, ce qui a mené à une enquête criminelle.

L’homme de 24 ans a affirmé avoir été en contact avec Meyer pour la première fois en 2007, alors qu’il avait 12 ans. Il a déclaré à la police que lui et Meyer s’étaient d’abord liés par leur amour des livres, des essais et de la musique.Les actes sexuels entre eux auraient commencé deux ans plus tard et se sont poursuivis jusqu’à ce que l’étudiant ait 19 ans.

Selon l’affidavit, certaines de ces rencontres auraient eu lieu à l’intérieur de la camionnette de Meyer et à son domicile.

L’accusateur a déclaré que le mari de Meyer l’avait attrapé à l’intérieur de la maison du couple à deux reprises. Il a également affirmé que l’enseignant lui avait donné de l’alcool et de la marijuana.

ZJ a déclaré à la police que ses notes en souffraient et qu’il avait du mal à nouer des relations significatives avec ses pairs parce que Meyer « deviendrait jaloux ».

L’enseignante et son ancien élève ont rompu en 2014, mais ils ont brièvement relancé leur relation en 2018 après que le jeune homme l’ait contactée, cherchant à se remettre ensemble. ZJ a déclaré à la police qu’il s’était séparé de Meyer l’année dernière.

Les détectives ont appris des archives judiciaires que Meyer avait fait l’objet d’une enquête pour avoir abusé du même élève à deux reprises, en 2010 et 2012, mais les deux enquêtes ont été fermées en raison du manque de preuves après que l’enseignant et l’élève ont rejeté les allégations.

Après la première enquête, Meyer a été licenciée de Two Rivers pour « mauvais jugement », mais cela ne l’a pas empêchée de trouver un emploi dans une autre école.

L’avocat de Meyer a nié que son client ait enfreint les lois, arguant que son premier contact sexuel avec l’accusateur a eu lieu à l’âge de 18 ans.

‘SP. Meyer conteste avec véhémence les allégations portées contre elle et nous prévoyons de monter une défense vigoureuse contre l’accusation », a déclaré Jay Mykytuk dans un communiqué.

Depuis août 2019, Meyer travaille comme bibliothécaire à l’école élémentaire Onaway à Shaken Heights, Ohio. Elle est actuellement en congé administratif payé.

Le surintendant du district scolaire de Shaker Heights City, le Dr David Glasner, a déclaré dans une déclaration à Cleveland19 qu’avant son embauche, Meyer avait passé une vérification des antécédents et avait examiné ses antécédents professionnels.

Meyer est sorti de prison et doit revenir au tribunal le 4 juin.