La police allemande a arrêté un homme accusé d’avoir donné des ordres de vol à des hélicoptères de police et à d’autres agents de la circulation aérienne après avoir illégalement pris contact radio avec eux.

L’homme de 32 ans a été arrêté à Berlin, la capitale, sur des allégations selon lesquelles il se faisait passer pour un responsable de l’aviation, a annoncé vendredi la police.

Il a par la suite été libéré après que « les mesures policières aient été prises », l’enquête en cours.

La police l’avait retrouvé après avoir pris contact avec un hélicoptère qui avait été envoyé dans l’espoir de le débusquer.

Lors d’une perquisition à son domicile, la police a trouvé deux radios qui émettaient sur les fréquences nécessaires pour entrer en contact avec les aéronefs.

Il aurait pris contact avec des pilotes d’avions de passagers et de transport, ainsi que des hélicoptères de la police des États et de la police fédérale, au cours des six derniers mois, donnant des instructions «potentiellement dangereuses» et devenant de plus en plus professionnel dans ses communications, a indiqué la police dans un communiqué.

<< Les mesures prises hier soir par les forces spéciales de la police fédérale (service de vol et reconnaissance technique) et l'Agence fédérale du réseau ont finalement conduit à un appartement dans la Lindenstraße, où les forces de police de Berlin ont trouvé le suspect de 32 ans en flagrant délit et l'ont arrêté. provisoirement ", indique le communiqué.

Aucun accident ou autre incident n’est connu pour avoir été causé par ses actes, a ajouté la police.

L’homme a été arrêté jeudi soir dans le quartier de Koepenick, dans l’est de la ville.