Un berger allemand rencontre un chiot Golden Retriever pour la première fois, regardez une adorable vidéo

Une adorable vidéo d’un berger allemand rencontrant un golden retriever pour la première fois gagne les cœurs sur Internet. Si vous aimez les animaux et plus particulièrement les chiens, cette vidéo vous laissera sans aucun doute bouche bée. Même ceux qui n’aiment pas trop ne pourront pas quitter des yeux ce joli clip mettant en vedette deux nouveaux amis à fourrure.

Partagée par un compte Reddit, la légende de la vidéo disait : « Un chiot berger allemand rencontre un chiot Golden Retriever pour la première fois !

Dans le court clip, on peut voir une femme marchant dans une pièce tenant un chiot golden retriever dans ses bras. Elle le présente ensuite à un berger allemand assis sur un lit, qui s’excite dans l’attente d’un nouvel ami.

Les chiots étaient d’abord un peu prudents les uns envers les autres. Mais après quelques minutes passées à faire le tour l’un de l’autre, ils se sont familiarisés et ont commencé à jouer ensemble. Le propriétaire a également donné plus tard une peluche aux chiots pour jouer avec.

Depuis le moment où elle a été partagée, la vidéo a reçu plus de 5 000 votes positifs sur Reddit et près de 100 commentaires. “GSD “Je vais l’aimer et le serrer et l’appeler George”. GR “Heeeelp me”, lit l’un des commentaires décrivant la situation avec humour.

« Ne fais pas ça ! C’est la combinaison de chiens que j’ai et il y a tellement de poils effrayants ! Tout dans la maison est une petite portion de poils de chien », a averti un utilisateur des médias sociaux. Mais un autre utilisateur l’a répliqué en disant: “Mais imaginez étreindre tout ce merveilleux floof et jouer avec des doggos mous et mous !!”

“Lil introverti loufoque rencontre le grand extraverti loufoque”, a déclaré un autre utilisateur décrivant les personnalités des deux chiots. La communauté Reddit qui a publié cette vidéo compte plus de 2 lakh membres. Leur chronologie est remplie de belles images de golden retrievers que tout amateur de chiens devrait consulter.

