Les forces spéciales qui planifient de sauver des otages à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre sont confrontées à un certain nombre de complications dans la bande de Gaza – un environnement urbain extrêmement dense qui est le territoire du groupe terroriste.

« Il n’y a aucune tentative connue de sauvetage d’otages à l’intérieur de Gaza. Malheureusement, les Israéliens ont un certain nombre de défis à relever pour que les opérations de rapatriement de 200 personnes soient un succès. [or more] civils », a déclaré John Paluska, un ancien récipiendaire du béret vert de l’armée et du Purple Heart, à Fox News Digital.

Au moins 4 800 personnes ont été tuées depuis que le Hamas a lancé des milliers de missiles sur Israël il y a près de deux semaines, dont au moins 1 400 civils et soldats israéliens et 31 Américains. Les autorités sanitaires palestiniennes affirment qu’au moins 3 478 Palestiniens ont été tués et plus de 10 950 blessés.

On estime que 13 Américains pourraient figurer parmi les quelque 203 personnes kidnappées par le Hamas lors de son attaque, dont des ressortissants étrangers originaires de divers pays.

Les forces spéciales, parmi lesquelles la Delta Force américaine, le SAS britannique et l’Israélien Sayeret Matkal, collaboreraient pour recueillir des renseignements et planifier le sauvetage des otages.

Le général Lord Richard Dannatt, ancien chef d’état-major de l’armée britannique, a affirmé que « le sauvetage des otages est l’une des spécialités des forces spéciales britanniques : nous sommes parmi les meilleurs au monde dans cette situation », selon iNews. .

Mais une opération à Gaza s’avérera probablement difficile pour un certain nombre de raisons qui conduiront à une « longue guerre », selon Paluska.

Paluska était l’un des plus jeunes volontaires de sauvetage et de récupération à Ground Zero le 11 septembre 2001, alors qu’il était étudiant en première année à l’Université Fordham de New York. Son service militaire comprenait des missions en Irak et en Afghanistan, entre autres.

Il a souligné le manque de renseignements clairs, la dispersion des emplacements des différents otages ainsi que la course contre la montre pour réussir avant que le partage d’informations ne devienne difficile, voire impossible.

« A cette taille de 200 [or more] « Il est probable qu’ils seront répartis autour de la zone pour minimiser les signatures », a expliqué Paluska. « À un moment donné, le secret sera divulgué et l’armée israélienne aura la décision difficile de [take] action avec une mission HRT cinétique ou recours à la négociation.

« Avoir la capacité de développer le renseignement au sol est la tâche la plus difficile », a-t-il ajouté.

Paluska a noté que le Hamas sera confronté à ses propres défis – à savoir que le grand nombre d’otages lui-même s’avère déjà difficile à gérer, y compris la nécessité de les déplacer vers différents endroits et de continuer à les héberger et à les nourrir tout en le faisant.

Il a suggéré que les Forces de défense israéliennes (FDI) pourraient utiliser l’artillerie et des frappes aériennes de précision pour tenter de limiter les mouvements du Hamas, facilitant ainsi la détermination des emplacements et la planification des opérations tout en faisant pression sur le Hamas pour qu’il se retire en lieu sûr, mais cela dépendrait de la mesure dans laquelle le Hamas valorise les otages et décide « s’il faut les abandonner morts ou vivants ».

Vient ensuite l’invasion terrestre très attendue, qui sera confrontée à des défis similaires et pourrait donc se transformer en un conflit très prolongé pour Tsahal.

« Je pense que cela durera au moins pendant les six prochains mois », a déclaré Paluska, notant qu’une fois qu’Israël entrera dans Gaza, il ne la quittera pas rapidement. « Je pense que cette guerre deviendra une opération urbaine dans laquelle vous ne savez pas comment l’ennemi se déplace contre vous, et vous n’avez pas la capacité de dégager – sur un tel terrain, vous devez éliminer les civils. »

« C’est la partie la plus difficile », a-t-il poursuivi. « En Irak, à Bagdad, vous pourriez fuir, mais vous ne pouvez pas vraiment fuir dans une zone aussi petite, donc cela va demander de la persévérance, et dans mon esprit, ce ne sont que des images de tout le terrain urbain que j’ai combattu. et réfléchir. … Cela va être une longue guerre.