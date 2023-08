Un bénévole du comté de La Salle nommé au Temple de la renommée des 4-H de l’Illinois – Shaw Local

Chad Wilson, bénévole depuis 12 ans dans le comté de La Salle, a récemment été honoré par les 4-H de l’Illinois pour son dévouement altruiste au programme de développement des jeunes Extension 4-H de l’Université de l’Illinois.

En 2023, 53 personnes ont été intronisées au Temple de la renommée des 4-H de l’Illinois.

Les bénévoles des 4-H de l’Illinois responsabilisent et préparent les jeunes au succès, car le programme s’appuie sur plus de 6 000 bénévoles pour remplir des rôles clés de leadership et de mentorat, a déclaré mardi le bureau de vulgarisation de l’Université de l’Illinois dans un communiqué de presse.

L’Illinois 4-H honore et célèbre les anciens élèves, les bénévoles et les anciens employés des 4-H. Les personnes intronisées ont des antécédents de service exemplaire au sein des 4-H ou des réalisations professionnelles et communautaires exceptionnelles et ont été nommées par le personnel de vulgarisation du comté de l’Université de l’Illinois.

Chaque intronisé reçoit un médaillon commémoratif du Temple de la renommée lors des événements de célébration des anciens et des bénévoles de l’Illinois State Fair 4-H.

« Chad a utilisé sa grande énergie et ses compétences créatives en matière de leadership bénévole pour atteindre les objectifs des 4-H et du programme de tir sportif des 4-H du comté de La Salle », a déclaré Toni Pienta, coordonnateur du développement de la jeunesse des 4-H. « Il a contribué au développement du programme de tir sportif des 4-H au cours des 11 dernières années en plus d’assurer le financement des besoins du club. »

Les programmes 4-H de l’Illinois dans le comté de La Salle touchent des milliers de jeunes chaque année par le biais de clubs 4-H, de camps, de programmes éducatifs, d’ateliers et de conférences dans les communautés, les écoles, les parcs et les foyers.

« Les bénévoles sont au cœur du programme de développement des jeunes des 4-H de l’Illinois, incarnant l’esprit de service dévoué qui nourrit la croissance de nos futurs dirigeants », a déclaré Patricia McGlaughlin, spécialiste de l’extension à l’Université de l’Illinois. « Leur engagement inébranlable et leurs contributions altruistes permettent à nos jeunes d’apprendre, de s’épanouir et d’avoir un impact positif sur leurs communautés. Les bénévoles aident les jeunes à trouver leur étincelle et contribuent à bâtir nos prochaines générations.

Pour en savoir plus sur les opportunités 4-H du comté de La Salle, appelez University of Illinois Extension, La Salle County au 815-433-0707 ou envoyez un e-mail à Toni Pienta à [email protected].