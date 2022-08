Un belvédère historique “réhabilité” de Shuswap détruit par un incendie

Une destination populaire pour les randonneurs dans le Shuswap a été détruite par un incendie.

Jason Reedyk, résident de Vernon, a passé le mardi 2 août à parcourir le sentier Eagle Pass Lookout à l’est de Sicamous. Reedyk a dit qu’il n’avait jamais vu le belvédère forestier historique.

Lorsque lui et les personnes avec qui il se trouvait sont arrivés au belvédère, ils ont trouvé la fondation d’origine toujours debout, mais l’ajout en bois avait été détruit par un incendie. Reedyk a déclaré qu’une partie de la structure était toujours en feu et qu’ils ont pu utiliser un seau sur le site pour recueillir de l’eau pour l’éteindre.

“Je me demande s’il faisait trop chaud d’un poêle, ou la foudre qui l’a frappé?” demanda Reedyk, incertain de la cause de l’incendie.

Reedyk a déclaré que d’autres se dirigeaient vers le belvédère plus tard dans la journée pour passer la nuit, et c’est une destination populaire pour les randonneurs.

Le belvédère historique, construit à l’origine en 1922, a fait l’objet de controverses après qu’une nouvelle structure a été construite sur ses fondations par des bénévoles en 2016.

Le ministère des Forêts, des Terres, de l’Exploitation des ressources naturelles et du Développement rural (FLNRORD) a déclaré que les travaux avaient été effectués sans autorisation et, en 2021, il a été décidé que le belvédère serait, selon un courriel de Rec Sites and Trails BC, « restauré par un professionnel du patrimoine sous contrat… à l’état dans lequel il se trouvait juste avant les améliorations non autorisées de 2016. »

Une déclaration d’impact sur la conservation du patrimoine de décembre 2017 sur le site a noté de nombreuses façons dont la structure réhabilitée (non restaurée) ne reflétait pas les valeurs patrimoniales, ainsi que des préoccupations structurelles. Parmi ceux-ci, le rapport note qu’un toit plat peut entraîner “une pression excessive sur la fondation historique, car le poids supplémentaire de la charge de neige peut être plus qu’acceptable pour la base du bâtiment”. Il a également commenté le mortier utilisé et comment “le changement du mortier et de la méthode de construction de la fondation en pierre a un impact sur l’intégrité de l’exécution utilisée pour construire la fondation à partir de matériaux trouvés sur place”.

Dans une interview d’août 2021, Sicamous Coun. Gord Bushell, l’un des nombreux politiciens locaux qui ont travaillé pour préserver le travail effectué sur la structure, a déclaré qu’il n’y avait rien de mal avec la structure, bien qu’elle ait subi des dommages après que les volontaires qui y travaillaient ont reçu un ordre d’arrêt des travaux.

“La structure elle-même n’était pas terminée et l’une des choses qu’ils auraient dû faire était de construire des volets contre les intempéries pour empêcher la pression de la neige de pousser sur la fenêtre, car il est complètement enneigé, vous ne pouvez pas l’utiliser en hiver, », a déclaré Bushell. “Ils ne nous ont pas laissé le finir ni même y travailler, il a donc besoin d’être réparé.”

Reedyk a déclaré qu’il était satisfait des “vues magnifiques” offertes au belvédère, mais bouleversé par ce qui restait de la structure.

le feuRandonnéeSalmon ArmSicamous