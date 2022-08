Un béluga meurt en France lors d’une ultime mission de sauvetage

PARIS — Un béluga mal nourri qui s’était échoué dans la Seine depuis plusieurs jours, provoquant une détérioration rapide de son état de santé, est décédé mercredi quelques heures après avoir été sorti de l’eau lors d’une opération de sauvetage de dernier recours.

Florence Ollivet-Courtois, une vétérinaire, a déclaré que la baleine avait été euthanasiée après que les scientifiques se soient rendu compte qu’elle avait des difficultés à respirer pendant son transport par camion vers un bassin d’eau salée.

“La souffrance est évidente pour cet animal, et donc nous avons décidé qu’il n’était pas opportun de le relâcher et que nous devions procéder à son euthanasie”, a déclaré le Dr Ollivet-Courtois dans un communiqué. vidéo posté par les autorités étatiques de la région du Calvados en Normandie, où le béluga devait rester en observation dans un bassin et recevoir des soins médicaux.