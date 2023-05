Un béluga et un grand dauphin meurent à Marineland, selon la province

Un béluga et un grand dauphin sont morts à Marineland, selon le ministère du Solliciteur général de l’Ontario.

Bien que Marineland n’ait pas répondu aux questions de CBC, le porte-parole du ministère, Brent Ross, a déclaré dans un courriel que Marineland avait informé Animal Welfare Services (AWS) que les nécropsies des deux animaux avaient été effectuées par des professionnels.

Cela marque trois décès signalés d’animaux marins au parc à thème Niagara Falls, en Ontario, en deux mois.

Kiska, le dernier épaulard en captivité au Canada, est mort dans le parc en mars.

Les décès inquiètent les groupes de défense des animaux et les militants.

« C’est quelque chose qui nécessite une intervention immédiate », a déclaré Phil Demers, un ancien entraîneur de Marineland devenu dénonciateur.

Les appels se multiplient pour plus de contrôle et de transparence

Michèle Hamers, responsable de la campagne sur la faune de World Animal Protection, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il fallait plus de transparence et de responsabilité.

« Cela soulève de nombreuses questions sur l’état des soins et renforce les préoccupations persistantes concernant le bien-être du reste des animaux de l’établissement », a déclaré Hamers.

Hamers a déclaré que la province devrait lancer une enquête sur la mort et les conditions des animaux dans l’établissement.

« Nous demandons au solliciteur général de l’Ontario, Michael Kernzer, de mettre en œuvre de toute urgence des réglementations et des mesures d’application plus strictes pour protéger la santé et le bien-être des animaux restants à Marineland et dans d’autres zoos et installations sous-réglementés en Ontario avant que davantage d’animaux ne souffrent et que quelqu’un ne soit blessé.

Ross a déclaré qu’AWS « continue de mener des inspections de conformité » dans le parc pour « déterminer si les normes de soins sont respectées ».

« AWS n’hésitera pas à émettre des ordonnances si Marineland ne respecte pas toutes les règles, réglementations et normes de soins concernant le bien-être des animaux », a-t-il déclaré, soulignant le moment où le ministère avait précédemment ordonné à Marineland de réparer un système d’eau cassé qui était laissant les animaux en détresse.

Marineland a fait appel de l’ordonnance et on ne sait pas ce qui s’est passé depuis.

« En raison de l’inspection en cours par les services de protection des animaux, le ministère ne peut pas fournir plus de détails », a déclaré Ross.

Demers a déclaré qu’il ne pense pas que le parc devrait pouvoir continuer à fonctionner.

« Je suis fou. Il n’y a aucune responsabilité », a-t-il déclaré, ajoutant que lui et d’autres militants mèneraient une manifestation devant Marineland le 20 mai.

Marineland a fait l’objet d’un examen minutieux ces dernières années pour son traitement présumé des animaux.

Animal Justice a déposé une plainte en justice en juillet 2021 contre le traitement réservé à Kiska par Marineland, l’accusant d’avoir enfreint la loi en ne répondant pas à ses besoins physiques et mentaux.

La plainte faisait suite à des vidéos publiées par Demers qui semblaient montrer Kiska flottant nonchalamment et se déplaçant lentement.

Plus tard la même année, Marineland a été inculpé au pénal après que Animal Justice ait déposé une autre plainte alléguant que les dauphins étaient forcés de se produire pour se divertir malgré une interdiction nationale.

Les accusations ont été suspendues en décembre 2022.