Un «belle» bambin de deux ans meurt après avoir avalé une pile bouton de la taille d’une pièce de 5p

Un « BEAU » bambin est mort après avoir avalé une pile bouton de la taille d’une pièce de 5p.

La petite Harper-Lee Farnthorpe, deux ans, a commencé à vomir du sang et a été transportée d’urgence à l’hôpital pour une intervention chirurgicale d’urgence, mais est malheureusement décédée le mois dernier.

Haper-Lee Farnthorpe, deux ans, est décédé après avoir avalé une pile bouton Crédit : Gofundme

Des centaines de personnes en deuil ont rendu hommage au bambin le mois dernier Crédit : Facebook

Un tribunal a entendu sa sœur aînée tirer la sonnette d’alarme lorsqu’elle a remarqué que quelque chose n’allait pas.

La petite a été emmenée à A&E où les médecins ont administré neuf unités de sang après avoir perdu la moitié du sang de son petit corps.

Tragiquement, le jeune est décédé lors d’une intervention chirurgicale à l’hôpital Royal Stoke, dans le Staffordshire.

Une déclaration de sa mère dévastée Stacey Nickin a été lue hier devant le tribunal, rapporte LeicestershireLive.

Dans ce document, elle a déclaré: « Harper-Lee était dans tout et se développait bien, il n’y avait aucune inquiétude pour elle. Elle était pleine de vie et aimée de tout le monde. »

Mme Nickin a déclaré que sa fille avait « une tendance à mettre des choses dans sa bouche » et avait déjeuné avec sa sœur pendant qu’elle se rendait au travail.

« Une demi-heure plus tard, j’ai reçu un appel de ma fille, elle m’a dit qu’elle avait appelé une ambulance parce que Harper-Lee vomissait du sang », a-t-elle déclaré.

« Je suis rentré chez moi et il y avait une ambulance. Elle a été emmenée en chirurgie et on m’a dit plus tard qu’elle était décédée pendant l’opération.

« On m’a dit qu’elle avait peut-être avalé une pile bouton. »

Les parents ont été avertis des dangers des piles boutons Crédit : Facebook

Mme Nickin a découvert plus tard une télécommande avec une pile manquante dans la chambre de sa fille à la suite de la tragédie du 23 mai.

L’incident s’est produit dans la maison familiale d’Abbey Hulton, une banlieue de Stoke-on-Trent.

Le Dr Anna Piggot, pédiatre à l’hôpital Royal Stoke, a décrit les blessures de Harper-Lee au tribunal.

Elle a déclaré: « Elle avait une pression artérielle élevée et avait l’air pâle. Il y avait du sang dans sa bouche. Elle avait perdu la moitié du sang de son corps.

« C’était probablement une pile bouton. La pile bouton avait déjà été expulsée de son corps. »

Le Dr Piggot a ajouté: « Il y avait des lésions ulcérées dans le milieu de l’œsophage et une grande marque rouge dans l’estomac qui était un caillot de sang.

« La pile bouton a causé une érosion de l’œsophage. L’acide de la pile qui a fui est resté dans son corps. »

Que faire si votre enfant a avalé une pile bouton Aller directement à A&E Parlez-en à un médecin Emportez l’emballage de la batterie ou le produit avec vous Ne les laisse pas manger ou boire Ne les rend pas malades Source : capt.org.uk

Le coroner principal du North Staffordshire, Andrew Barley, a déclaré que la mort de Harper-Lee était un accident dont la cause était « 1A arythmie et 1B la complication d’une hémorragie ».

Il a ajouté: « Il y a une préoccupation très claire à ce sujet en matière de santé publique. Cela a touché beaucoup d’enfants. »

Les parents ont été avertis des dangers des piles boutons et ont été invités à emmener les enfants soupçonnés d’avoir avalé de telles piles directement à A&E ou à appeler une ambulance.

Le Staffordshire Safeguarding Children’s Board a déclaré: « Les piles boutons alimentent les objets du quotidien comme les porte-clés de voiture, les télécommandes et les jouets pour enfants.

« Mais saviez-vous que s’ils sont avalés, ils peuvent blesser gravement, voire tuer un enfant ?

‘SOYEZ VIGILANT’

« Les piles réagissent avec la salive et si un enfant avale une pile bouton, elle peut brûler des trous et provoquer une hémorragie interne et même la mort.

« Tragiquement, un jeune enfant du Staffordshire est décédé récemment d’avoir ingéré une pile bouton.

« Si vous pensez que votre enfant a avalé une batterie, emmenez-le directement au service A&E le plus proche ou appelez le 999 pour une ambulance.

« Les symptômes peuvent ne pas être évidents. Votre enfant peut tousser, vomir ou baver, ou montrer du doigt sa gorge ou son ventre.

« Des symptômes peu clairs ou fluctuants signifient qu’il est important d’être vigilant. Faites confiance à votre instinct et agissez rapidement même s’il n’y a pas de symptômes. »

Le conseiller de Stoke-on-Trent, Dave Evans, membre du cabinet pour les enfants et les jeunes, a déclaré: « Il s’agissait d’un accident tragique impliquant un jeune enfant et nos pensées vont à la famille en cette triste période.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour sensibiliser aux dangers des piles boutons afin d’essayer d’éviter que cela ne se reproduise. »

Des centaines de personnes en deuil ont rendu hommage à Harper-Lee avec des ballons roses le mois dernier après sa mort subite.

Tout le monde était vêtu de rose et de blanc – les couleurs préférées des tout-petits – pendant qu’une prière était lue, suivie de la chanson How Far I’ll Go de la bande originale du film Moana.

Rendant hommage à l’enfant de deux ans, un ami a déclaré: « Repose en paix notre petit ami impertinent. Tu nous manqueras vraiment à tous, tu ne seras jamais oublié, toujours dans nos cœurs pour toujours. Je t’aime toujours. »

Quels sont les signes ? Il n’y a qu’une seule chose spécifique à l’ingestion de piles bouton et c’est le vomissement du sang rouge vif et frais. Si votre enfant fait cela, vous devez absolument lui demander une aide médicale immédiate. D’autres symptômes peuvent inclure: 2. Développer soudainement une toux, un haut-le-cœur ou une bave abondante 3. Avoir l’air d’avoir des maux d’estomac ou un virus 4. Être malade 5. Montrer leur gorge ou leur ventre 6. Avoir mal au ventre, à la poitrine ou à la gorge 7. Être fatigué ou léthargique 8. Être plus calme ou plus collant que d’habitude ou autrement « pas eux-mêmes » 9. Perdre l’appétit ou avoir un appétit réduit 10. Ne pas vouloir manger d’aliments solides/être incapable de manger d’aliments solides