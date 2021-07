Un bébé tué après avoir reçu accidentellement du gaz hilarant au lieu de l’oxygène dans une gaffe à l’hôpital quelques heures seulement après la naissance

Les PARENTS pleurent la perte de leur petit garçon qui est mort étouffé accidentellement en recevant du gaz hilarant au lieu de l’oxygène.

Sonya et Youssef Ghanem s’aventurent toujours dans la chambre de leur fils décédé, espérant le voir dans son berceau.

Mais quatre cinq ans plus tard, la douleur de perdre leur petit garçon John est toujours trop grande.

« Je rentre à la maison et je regarde sa chambre et pas de bébé », a déclaré la maman australienne de trois enfants.

« Je suis entré [to the hospital] les mains vides en pensant que je tiendrai mon nouveau-né mais non. »

John est décédé un peu moins d’une heure après sa naissance lorsqu’il a été ventilé avec du protoxyde d’azote, également connu sous le nom de gaz hilarant.

Sonya est arrivée à l’hôpital Bankstown-Lidcombe de Sydney le matin du 13 juillet 2016 après avoir perdu les eaux.

Un coroner a entendu comment l’obstétricien de la femme a décidé de donner à Sonya une césarienne d’urgence parce que le rythme cardiaque de John était tombé à des niveaux dangereux.

Lorsqu’il a finalement accouché à 11 h 54, les médecins ont remarqué qu’il s’étouffait avec son cordon ombilical qui s’était enroulé autour de son cou pendant l’accouchement et ont commencé à lui administrer un réanimateur NeoPuff.

Mais cela ne suffisait pas, et les médecins ont rapidement décidé d’apporter à John ce qu’ils pensaient être de l’oxygène à 100 %, mais ont plutôt rempli ses petits poumons de protoxyde d’azote dangereux provenant du panneau de gaz de la salle d’opération.

À 12h50, John a été déclaré mort.

L’enquête a appris comment un médecin de l’hôpital – le Dr Phillip Emder – a demandé un test des vannes de gaz du Theater Eight – où la naissance a eu lieu – après qu’une fille qu’il a accouchée des semaines plus tôt n’a pas pu respirer lorsqu’elle a reçu du gaz de la prise et a souffert graves lésions cérébrales.

Il a fallu près d’une semaine pour effectuer des tests, qui ont révélé qu’aucun oxygène ne sortait de la valeur mais plutôt du protoxyde d’azote.

L’enquête entendra les causes de la mort du bébé John, ainsi que les raisons pour lesquelles les pipelines n’ont pas été correctement testés plus tôt et qui les a installés.

« ‘On ne peut pas vraiment comprendre ce que cela a dû être pour la famille Ghanem car ils ont tous deux pleuré la perte de leur enfant et sont venus apprendre la chaîne d’événements choquante à l’hôpital de Bankstown-Lidcombe qui a conduit à sa mort », a déclaré l’avocat. aider l’enquête Donna Wars a déclaré lors de son discours d’ouverture lundi.

« Le fait que nous ne puissions pas vraiment comprendre ce que c’était pour eux ne nous dispense pas d’essayer de nous mettre à la place de la famille Ghanem ».

Cela vient après qu’un employé de BOC – une entreprise qui fournit des gaz industriels – a été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles de santé et de sécurité au travail de NSW.

Christopher Turner a été condamné à une amende de 100 000 $ (54 000 £) et reconnu coupable d’avoir trompé son employeur et l’ingénieur assistant de l’hôpital.

Une enquête de 2016 a révélé que Operating Theatre Eight était le seul endroit dans l’État australien de NSW où les gaz étaient mal étiquetés.

Le problème n’a pas été détecté pendant plus d’un an.

L’hôpital de Bankstown-Lidcombe, où le bébé John est mort étouffé

Le fils de Sony et Youssef est décédé moins d’une heure après sa naissance Crédit : Facebook/Sonya Ghanem

L’avocat Ward a déclaré qu’il espérait que l’enquête « minimiserait le risque que cela se reproduise un jour ».

Quelques semaines seulement avant la mort de John, le bébé Amelia Khan a subi des lésions cérébrales permanentes après avoir reçu accidentellement du gaz hilarant dans la même salle d’opération.

L’enquête se poursuit.