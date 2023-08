Un bébé syrien né sous les décombres du tremblement de terre fête ses 6 mois, entouré de sa famille adoptive

JINDERIS, Syrie (AP) – Une petite fille née sous les décombres de sa maison familiale détruite par le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Turquie et la Syrie il y a six mois est en bonne santé, aime sa famille adoptive et aime sourire même aux étrangers.

Le bébé aux cheveux noirs Afraa a survécu 10 heures sous les décombres après que le tremblement de terre du 6 février a écrasé à mort ses parents et ses quatre frères et sœurs dans la ville de Jinderis, dans le nord de la Syrie. Lorsqu’elle a été retrouvée, son cordon ombilical était toujours relié à sa mère.

Son histoire a captivé le monde à l’époque et des gens du monde entier ont proposé de l’adopter.

Après avoir passé plusieurs jours dans un hôpital du nord de la Syrie, Afraa a été libérée et remise à sa tante paternelle et à son mari, qui l’ont adoptée et l’élèvent avec leurs cinq filles et leurs deux fils. Afraa a été remise à la famille de sa tante quelques jours après qu’un test ADN a été effectué pour s’assurer que la fille et sa tante sont biologiquement liées, a déclaré son père adoptif, Khalil al-Sawadi.

Samedi, bébé Afraa s’amusait, se balançant sur une balançoire rouge suspendue au plafond tandis qu’al-Sawadi la poussait d’avant en arrière.

« Cette fille est ma fille. Elle est exactement la même que mes enfants », a déclaré al-Sawadi, assis en tailleur avec Afraa sur ses genoux.

Al-Sawadi a déclaré qu’il passait la journée dans un appartement qu’il avait loué mais que la nuit, la famille se rendait dans un camp de tentes pour passer la nuit, car ses enfants sont toujours traumatisés par le tremblement de terre qui a tué plus de 50 000 personnes dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, plus de 4 500 morts et 10 400 blessés ont été signalés dans le nord-ouest de la Syrie en raison des tremblements de terre. Il a estimé que 43% des blessés sont des femmes et des filles tandis que 20% des blessés sont des enfants âgés de 5 à 14 ans.

Le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8 a frappé aux premières heures du 6 février, suivi de multiples répliques. Parmi les zones les plus durement touchées, le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, abrite quelque 4,5 millions de personnes, dont beaucoup ont été déplacées par le conflit de 12 ans qui a tué un demi-million de personnes.

Quand Afraa grandira, dit Al-Sawadi, il lui racontera comment elle a été sauvée et comment ses parents et ses frères et sœurs ont été tués lors du tremblement de terre dévastateur. Il a dit que s’il ne le lui disait pas, sa femme ou ses enfants le feraient.

Un jour après l’arrivée du bébé à l’hôpital, les responsables l’ont nommée Aya – en arabe pour « un signe de Dieu ». Après que la famille de sa tante l’ait adoptée, elle a reçu un nouveau nom, Afraa, après sa défunte mère.

Quelques jours après la naissance d’Afraa, sa mère adoptive a donné naissance à une fille, Attaa. Depuis lors, elle allaite ses deux bébés, a déclaré al-Sawadi.

« Afraa boit du lait et dort la majeure partie de la journée », a déclaré al-Sawadi.

Al-Sawadi a déclaré avoir reçu plusieurs offres pour vivre à l’étranger, mais il a dit qu’il avait refusé parce qu’il voulait rester en Syrie, où les parents d’Afraa vivaient et ont été tués.

Le père biologique d’Afraa, Abdullah Turki Mleihan, était originaire de Khsham, un village de l’est de la province de Deir el-Zour, mais est parti en 2014 après que le groupe État islamique a capturé le village, Saleh al-Badran, un oncle du père d’Afraa, a déclaré plus tôt ce mois.

« Nous sommes très heureux avec elle, car elle nous rappelle ses parents et ses frères et sœurs », a déclaré al-Sawadi. « Elle ressemble beaucoup à son père et à sa sœur Nawara. »

___ Mroue a rapporté de Beyrouth.

Ghaith Alsayed et Bassem Mroue, The Associated Press