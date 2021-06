Un bébé sur le dos, une infirmière traverse une rivière pour vacciner des enfants dans le Jharkhand, frappé par les maoïstes

Manti Kumari, une infirmière sage-femme contractuelle auxiliaire a la responsabilité de mener un programme de vaccination pour les jeunes enfants dans le bloc Mahuadanr de Latehar dans le Jharkhand. Cela semble être un travail simple et courant, n’est-ce pas ? Mais pour que Manti puisse faire ce travail, elle doit parcourir jusqu’à 35 kilomètres dans des forêts denses et traverser une rivière en portant sa fille d’un an et demi sur le dos avec une boîte de vaccins. sur son épaule. Selon Manti, qui est en poste au sous-centre de santé de Chetma et doit couvrir huit villages, elle fait la même routine depuis plus d’un an maintenant après trois mois de congé maternité.

Manti a dit Nouvel Indien Express, « Comme certains des villages que je suis censé couvrir sont situés dans des endroits éloignés avec des rivières sur leur passage, il n’y a pas d’autre choix que de le traverser. Bien que ces rivières ne soient pas très profondes, il y a toujours des chances de se laisser emporter par le ruisseau pendant la saison des pluies. Parfois, lorsque le niveau de l’eau augmente, je dois quitter ce village jusqu’à ce que l’eau se retire. »

Manti vit avec son mari Sunil Oraon à Mahuadanr, à 25 km du centre de santé de Chetma. Oraon a perdu son emploi en raison du verrouillage, cependant, Manti s’assure non seulement de pouvoir nourrir son enfant et son mari, mais garde également à l’esprit la sécurité des autres enfants vivant dans les villages les plus reculés du foyer maoïste où il est encore difficile de bénéficier d’un traitement médical.

Manti traverse la rivière Burra à trois endroits différents pour atteindre les villages de Tisiya, Goira et Sugabandh. Manti a déclaré: « Je dois visiter chacun de ces trois villages au moins une fois par mois en traversant la rivière, en plus des villages qui ne pouvaient être atteints qu’en marchant à travers des forêts denses. » Comme les transports publics ne sont pas disponibles en raison du verrouillage, elle mari l’accompagne jusqu’à une certaine distance.

Selon le médecin du sous-centre de santé de Chetma, Amit Khalkho, c’est une routine quotidienne pour les agents de santé de traverser des rivières et des forêts denses pour atteindre les villages reculés de Mahuadanr.

