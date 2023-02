Un bébé singe s’accroche au ventre d’un chat

Vous pouvez souvent tomber sur de nombreuses vidéos d’animaux sur les réseaux sociaux. Que ce soit aussi courant qu’un chien faisant des bêtises ou quelque chose d’aussi unique et hilarant qu’un chat de compagnie effectuant une manœuvre. Les vidéos d’animaux sont assez courantes sur Internet et beaucoup de ces vidéos deviennent parfois virales sur les plateformes de médias sociaux. Ces clips viraux suffisent à vous débarrasser de votre blues de la mi-journée. Une de ces vidéos virales qui a fait le tour d’Internet ces derniers temps montre l’adorable amitié entre un chat et un bébé singe.

La vidéo réconfortante a été partagée par Buitengebieden sur Twitter le 31 janvier. La séquence visuelle a capturé un chat errant tacheté en noir et blanc marchant dans les rues. Ce qui semble être un spectacle normal au début, se transforme rapidement en pur amusement. En y regardant de plus près, on peut voir qu’un bébé singe s’accroche au ventre du chat.

Le singe a ses petits bras enroulés autour de l’estomac du chat, sortant sa petite tête. Pendant ce temps, le félin marche avec le bébé singe, assez confortablement comme s’il s’agissait de la mère du mammifère. “Chat et un petit singe…” lit le tweet.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement réagi à cette vidéo intéressante dans la section des commentaires. Alors qu’un utilisateur a réagi, “Aw si précieux!”, Tandis qu’un autre a plaisanté, “trop ​​mignon”. “Ubercat” a plaisanté un troisième utilisateur.

Jusqu’à présent, la vidéo a reçu plus de 2 millions de vues et plus de 46,7k likes sur la plateforme de microblogging.

Ce n’est pas la première fois, Internet a été laissé jaillissant après avoir rencontré des amitiés inter-espèces. Dans un autre cas, une vidéo partagée par Buitengebieden a révélé une belle amitié entre un renard et un chat.

Le clip réconfortant représente le duo d’un renard et d’un chat blanc se promenant nonchalamment dans les bois. Bientôt le chat se pousse affectueusement contre le renard tandis que ce dernier imite le félin en s’amusant.

