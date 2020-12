Un bébé de 18 mois s’est noyé dans un bain à remous après avoir rampé à l’extérieur alors que sa mère travaillait à domicile pendant le verrouillage, selon une enquête.

Eddie Murphy-Boxall est tombé à l’eau alors que sa mère, Siobhan Murphy, participait à des conférences téléphoniques à distance à leur domicile de Worthing, dans le West Sussex, le 24 juin.

Mme Murphy avait laissé la porte du jardin ouverte pour laisser entrer de l’air frais dans la maison lors de la journée «extrêmement chaude».

Elle pensait qu’Eddie et son frère jumeau étaient en sécurité ensemble dans une chambre en bas, mais Eddie a rampé dans le jardin et est tombé dans le bain à remous.

Le Dr Karen Henderson, coroner adjoint du West Sussex, a conclu lors de son enquête que la mort «vraiment déchirante» était accidentelle.

Assise à Crawley Coroner’s Court, elle a déclaré: « C’est de loin le pire cauchemar de tous les parents. »

Mme Murphy avait pris soin des jumeaux seule après que son partenaire, Simon Boxall, soit retourné travailler à la tête d’une entreprise de construction.

Après avoir terminé sa conférence téléphonique de deux heures, Mme Murphy a appelé les garçons mais Eddie n’est pas sorti de la chambre, a appris l’enquête.

Elle le découvrit immobile dans le bain à remous.

Eddie a été transporté par avion à l’hôpital général de Worthing mais les médecins n’ont pas pu le sauver.

Le coroner a ajouté: « C’est clairement une situation vraiment déchirante qu’Eddie, avec son frère, était l’enfant le plus recherché qui, tout au long de sa courte vie, avait été magnifiquement soigné et était le bien le plus précieux. Il était tout pour leurs parents.

«C’est de loin le pire cauchemar de tous les parents, mais c’est à cause d’une combinaison de circonstances qui a malheureusement conduit à la mort d’Eddie – que le couvercle du spa n’était pas fermé comme on le pensait, qu’ils travaillaient à domicile pendant Covid et les difficultés à combiner cela avec la garde d’enfants et en effet c’était une journée très chaude – que cela a permis, malheureusement, à Eddie de sortir et de monter dans le bain à remous.

« Je ne peux pas imaginer une minute à quel point cela a été difficile pour les parents d’Eddie et pour les autres membres de la famille et je suis vraiment désolé. »