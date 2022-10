Un bébé retrouvé mort quelques jours après que la voiture familiale a plongé dans la rivière Laval, au Québec

La recherche d’un garçon d’un mois, porté disparu après que la voiture de sa famille a été retrouvée partiellement submergée dans une rivière au nord de Laval, au Québec, la semaine dernière, s’est terminée en tragédie.

La police de Laval a confirmé que le corps du nourrisson avait été retrouvé lundi matin.

Le bébé a été perdu après que la voiture, contenant une mère et ses deux enfants, a été retrouvée dans la rivière des Mille Îles vendredi. La mère de 40 ans et une fille de quatre ans ont été secourues et transportées à l’hôpital, mais le garçon est resté introuvable.

La police de Laval n’a pas encore confirmé où le corps a été retrouvé, mais les riverains avaient été priés de surveiller leur propriété, car le nourrisson aurait pu être emporté sur plusieurs kilomètres par le courant.