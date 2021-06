Un bébé qui a disparu lors de la traversée meurtrière de la Manche qui a tué sa famille se retrouve mort à 600 milles sur la plage de Norvège

Un BÉBÉ disparu dans la Manche après que toute sa famille se soit noyée en essayant d’atteindre le Royaume-Uni a été retrouvé échoué en Norvège.

La police a utilisé l’ADN pour confirmer que le corps d’un enfant découvert plus tôt cette année est celui du tragique Artin Iran-Nejad, 15 mois.

Le bébé Artin Iran-Nejad a été retrouvé mort des mois après sa disparition dans la Manche

Le père, la gauche, la mère, à l’extrême droite d’Artin et ses deux frères et sœurs se sont noyés lorsqu’un bateau de migrants a chaviré

Une recherche majeure a été lancée pour retrouver Artin après que le bateau de migrants dans lequel sa famille se trouvait ait chaviré et ait coulé au large de Dunkerque le 27 octobre.

Son père Rasoul et sa mère Shiva, tous deux âgés de 35 ans, se sont noyés avec leur fille Anita, neuf ans, et leur fils Armin, six ans.

Ils se sont retrouvés piégés dans la cabine lorsque le canot surpeuplé a été renversé par des vagues de 16 pieds.

Quinze autres migrants ont été transportés à l’hôpital, mais le petit Artin et deux adultes non liés à la famille sont toujours portés disparus après l’annulation d’une recherche.

Maintenant, il est apparu que son corps a été découvert à près de 600 miles de là, dans le sud-ouest de la Norvège.

La police n’a initialement pas pu identifier un enfant en bas âge qui a été retrouvé mort sur le rivage près de Karmoy le jour du Nouvel An.

« Nous n’avons pas signalé la disparition d’un bébé en Norvège et aucune famille n’avait contacté la police », a déclaré à la BBC la chef des enquêtes, Camilla Tjelle Waage.

« La combinaison bleue n’était pas non plus une marque norvégienne [and] cela indiquait que le bébé n’était pas de Norvège. »

Une photo de la salopette bleue portée par le tragique Artin a été publiée par la police en Norvège Crédit : Reuters

Il portait encore ce gilet de sauvetage lorsqu’il s’est échoué le jour du Nouvel An Crédit : Reuters

Des médecins légistes de l’université d’Oslo ont pu obtenir un profil ADN correspondant au garçon disparu.

Sa dépouille sera ramenée par avion en Iran pour y être inhumée, a annoncé la police aujourd’hui.

Des proches avaient fait part de leur angoisse de ne pas savoir ce qui était arrivé à Artin depuis plus de sept mois.

La famille kurde avait quitté son domicile à Sardasht, dans l’ouest de l’Iran, le 7 août.

Ils ont voyagé en Turquie et en Italie avant d’atteindre un camp de fortune dans le bois du Puythouck à Grande-Synthe, près de Dunkerque.

Les parents d’Artin auraient passé des jours à se demander s’il fallait poursuivre le périlleux voyage en mer vers l’Angleterre.

Des textes finaux tragiques de Shiva à des proches révèlent comment ils savaient qu’ils pourraient ne pas y arriver mais n’avaient « pas le choix ».

Un texte disait : « Si nous voulons partir avec un camion, nous aurons peut-être besoin de plus d’argent que nous n’avons pas.

Shiva a également écrit : « J’ai mille peines dans mon cœur et maintenant que j’ai quitté l’Iran, je voudrais oublier mon passé.

Papa de trois enfants Rasoul Iran-Nejad tenant son plus jeune enfant Artin

Anita, neuf ans, est également décédée dans la tragédie du bateau de contrebandier

Armin, 6 ans, est décédé aux côtés de sa famille

Des amis du camp ont déclaré avoir supplié la famille de ne pas monter à bord du canot de pêche d’excursion d’un jour.

Farhad Shekari, 28 ans, qui avait l’intention de traverser aux côtés de la famille, a déclaré au Times : « J’ai dit aux gens de ne pas monter dans le bateau. J’ai dit que c’était trop dangereux. »

Mais selon Farhad, des passeurs malfaisants ont forcé les migrants désespérés à monter sur le bateau, l’emballant jusqu’à ce qu’il soit plein.

Il a continué: « [He] obligeait les gens à monter sur le bateau. Il disait allez, allez, allez… Les passeurs ne s’intéressent qu’à une chose et c’est l’argent.

Un autre homme qui vivait à côté de la tente familiale pour deux personnes dans les bois a raconté comment les parents se sont débattus avec la décision.

Ahmed, 30 ans, a déclaré : « La dernière nuit avant son départ, le père craignait pour la vie des enfants.

« Ils étaient tous désespérés et pleuraient.

« Rasoul disait : ‘Je veux être en paix, je ne veux plus craindre pour ma vie’.

« Ils voulaient seulement que leurs enfants aillent à l’école en Angleterre et aient une vie meilleure. »

Maman Shiva, 35 ans, a envoyé une série de textes finaux tragiques Crédit : PA : Association de la presse

Le plus jeune enfant Artin n’a pas été retrouvé après le naufrage et a disparu pendant des mois Crédit : Document à distribuer

La famille aurait vendu tous ses biens et emprunté plus de 21 000 £ à des membres de la famille pour faire le voyage.

Ali a déclaré: « Certains disent qu’il est vivant, certains disent qu’il est mort. Nous sommes confus.

Le frère de Rasoul, Khalil, a déclaré qu’il l’avait supplié de ne pas traverser la Manche, a rapporté le Telegraph.

Khalil a déclaré: « Nous l’avons supplié de ne pas essayer de traverser en bateau. Il a insisté pour y aller.

« Il m’a dit qu’il y avait des vagues géantes de la mer. Il a dit : ‘Si j’avais su que c’était aussi dangereux, je ne l’aurais jamais essayé’. »

Khalil a déclaré que son frère avait initialement essayé de se rendre en Allemagne ou en Suisse, mais avait ensuite changé d’avis pour des raisons inconnues.

Les procureurs français ont lancé une enquête pour homicide involontaire contre le gang qui exploitait le bateau.

Cela survient alors qu’un nombre record de migrants ont fait la traversée maritime depuis la France au cours des premiers mois de cette année.

Plus de 1 000 franchis la semaine dernière seulement, dont 89 ramassés en quatre bateaux hier, et d’autres sont arrivés ce matin.

Cela porte le nombre jusqu’à présent cette année à 4 521. Le total devrait dépasser les 8 400 qui ont traversé en 2020.

Des migrants, y compris des enfants, naviguent dans le brouillard sur un canot fragile dans la Manche ce matin Crédit : PA

De jeunes enfants faisaient partie d’un groupe de migrants qui ont été débarqués à Douvres aujourd’hui Crédit : PA