Un bébé porté disparu dans le chavirement d’un migrant au large d’une île italienne

ROME (AP) – Les sauveteurs ont fouillé dimanche les eaux près d’une île du sud de l’Italie à la recherche d’une petite fille de 2 semaines portée disparue après le chavirement d’un bateau de migrants.

Les autorités italiennes ont déclaré que le bateau s’était renversé un jour plus tôt près de l’îlot inhabité de Lampione, une partie de l’archipel qui comprend Lampedusa, une île touristique où de nombreux migrants secourus sont abrités.

Le nouveau ministre italien de l’Intérieur, Matteo Piantedosi, a déclaré au quotidien italien Il Messaggero que la police des frontières italienne avait secouru les autres passagers du bateau chaviré.

Parmi les 39 survivants de divers pays subsahariens figuraient huit enfants et les parents du nouveau-né disparu, a rapporté dimanche le quotidien italien La Sicilia sur son site Internet.

Le sauvetage était l’un des nombreux effectués par des navires militaires italiens ou des bateaux de bienfaisance privés au large de Lampedusa et du sud de l’Italie continentale ces derniers jours. Des centaines de personnes secourues sont désormais temporairement hébergées dans une résidence de migrants chroniquement surpeuplée à Lampedusa.

L’Italie s’est débattue pendant plus d’une décennie pour empêcher les migrants à destination de l’Europe de tenter de traverser la mer Méditerranée dans des bateaux de passeurs lancés depuis la Libye, la Tunisie ou ailleurs en Afrique du Nord.

La plupart de ces migrants voient leur demande d’asile échouer parce qu’ils fuient la pauvreté, et non la guerre ou la persécution.

La nouvelle première ministre italienne, la dirigeante d’extrême droite Giorgia Meloni, a fait campagne pour s’engager à réprimer la route migratoire. Elle prône un blocus naval du pourtour sud de la Méditerranée.

“Nous devons continuer à réaffirmer la nécessité de confier les flux migratoires aux États et à leur capacité à gérer ce phénomène, et non à l’action des trafiquants et ni à celle de (l’action) spontanée même si elle est humanitaire”, a déclaré Piantedosi à Il Messagéro.

Matteo Salvini est un partenaire clé du gouvernement de coalition d’un jour de Meloni. En tant que ministre de l’Intérieur italien il y a quelques années, Salvini a tenté d’empêcher les bateaux de sauvetage de débarquer des migrants dans les ports italiens et a été poursuivi pour ses efforts.

Piantedosi a déclaré qu’il prévoyait de discuter des problèmes des migrants plus tard dimanche avec son homologue français et avec le président français Emmanuel Macron, qui assistait à une conférence en faveur de la paix à Rome.

Frances D’emilio, Associated Press