Un bébé parmi 7 morts dans un glissement de terrain en Italie

Les équipes de recherche ont retrouvé sept morts, dont un bébé de trois semaines et une paire de jeunes frères et sœurs, enterrés dans la boue et les débris qui ont dévalé une montagne et traversé une ville portuaire densément peuplée sur l’île balnéaire d’Ischia, ont annoncé dimanche des responsables.

Le préfet de Naples a confirmé que cinq personnes étaient toujours portées disparues et craignaient d’être ensevelies sous les débris d’un énorme glissement de terrain qui a frappé Casamicciola avant l’aube samedi. Sa force a effondré des bâtiments et poussé des véhicules dans la mer.

Les autres victimes ont été identifiées comme étant les parents du petit garçon, une fillette de cinq ans et son frère de 11 ans, un habitant de l’île de 31 ans et un touriste bulgare.

“La boue et l’eau ont tendance à remplir chaque espace”, a déclaré Luca Cari, le porte-parole des pompiers italiens, à la télévision d’État RAI. “Nos équipes cherchent avec espoir, même si c’est très difficile.”

“Notre plus grand espoir est que les personnes identifiées comme disparues aient trouvé refuge chez des parents et des amis et n’aient pas informé de leur position”, a-t-il ajouté.

Des personnes sont vues dimanche dans une zone d’Ischia touchée par un glissement de terrain. (Salvatore Laporta/Associated Press)

Les risques de glissements de terrain sont restés dans la partie la plus élevée de la ville, près de l’endroit où de fortes pluies ont desserré un morceau de flanc de montagne, obligeant les équipes de recherche à entrer à pied, a-t-il déclaré.

De petits bulldozers se sont d’abord concentrés sur le dégagement des routes pour permettre le passage des véhicules de secours, tandis que des équipes de plongée ont été amenées pour vérifier les voitures qui avaient été poussées à la mer.

“Nous poursuivons les recherches le cœur brisé, car parmi les disparus se trouvent également des mineurs”, a déclaré à la RAI Giacomo Pascale, le maire de la ville voisine de Lacco Ameno.

Le pape François a exprimé sa proximité avec les habitants d’Ischia lors de la traditionnelle bénédiction dominicale sur la place Saint-Pierre. “Je prie pour les victimes, pour ceux qui souffrent et pour ceux qui sont impliqués dans le sauvetage”, a-t-il déclaré.

Une vidéo largement diffusée montrait un homme, couvert de boue, accroché à un volet, la poitrine profonde dans de l’eau boueuse. Une autre famille s’est échappée d’une maison à flanc de montagne qui semblait basculer dimanche au-dessus d’un précipice, a rapporté le quotidien Corriere della Sera.

Des bâtiments détruits par un glissement de terrain sont vus à Ischia dimanche. (Ciro De Luca/Reuters)

L’île a reçu 126 millimètres (près de cinq pouces) de pluie en six heures, les précipitations les plus fortes en 20 ans, selon les responsables. Les experts ont déclaré que la catastrophe avait été exacerbée par la construction dans des zones à haut risque sur l’île montagneuse, qui se trouve également dans une zone sismiquement active. Deux personnes ont été tuées en 2017 lorsqu’un séisme de magnitude 4,0 a frappé Casamicciola et Lacco Ameno.

“Il y a un territoire qui ne peut pas être occupé. Vous ne pouvez pas changer l’utilisation d’une zone où il y a de l’eau. Le cours de l’eau a créé cette catastrophe”, a déclaré le géologue Riccardo Caniparoli à la RAI. “Il y a des normes et des lois qui n’ont pas été respectées.”

Vincenzo De Luca, président de la région de Campagna où se trouve Ischia, a déclaré que les maisons situées dans les zones à risque devaient être démolies, suggérant qu’elles avaient été construites sans les permis nécessaires.

Les gens nettoient la boue d’un bâtiment à Ischia dimanche. (Salvatore Laporta/Associated Press)

“Les gens doivent comprendre que vous ne pouvez pas vivre dans certaines régions. Il n’y a pas de nécessité [to build] illégalement”, a déclaré De Luca à la RAI. “Les bâtiments situés dans des zones fragiles devraient être démolis.”

Le gouvernement italien a déclaré l’état d’urgence pour l’île lors d’une réunion urgente du Cabinet dimanche, affectant 2 millions d’euros (près de 2,8 millions de dollars canadiens) au sauvetage et au rétablissement des services publics.

“Le gouvernement exprime sa proximité avec les citoyens, les maires et les villes de l’île d’Ischia, et remercie les secouristes à la recherche des victimes”, a déclaré la première ministre Giorgia Meloni dans un communiqué.