Un bébé orque meurt en Nouvelle-Zélande après l’échec de la recherche de sa mère

Toa, le bébé orque qui a capturé les cœurs après avoir été retrouvé échoué dans les eaux néo-zélandaises, a perdu son combat pour sa survie, ont confirmé samedi les défenseurs de l’environnement. L’épaulard, mesurant moins de 2,5 mètres (huit pieds) de long et âgé de quatre à six mois, a fait la une des journaux lorsqu’il s’est échoué près de la capitale Wellington après s’être séparé de son groupe il y a près de deux semaines.

Il n’était pas sevré et des centaines de personnes se sont portées volontaires pour aider aux soins 24 heures sur 24 car il était incapable de survivre seul dans l’océan.

Les écologistes, qui ont nommé l’orque Toa – Maori pour « guerrier » – l’ont hébergé dans un enclos de fortune dans la banlieue balnéaire de Plimmerton, où il a été nourri par une tétine spéciale toutes les quatre heures tandis qu’une recherche aérienne et maritime était organisée pour retrouver sa mère .

Whale Rescue, une organisation qui aidait à soigner Toa, publia sur les réseaux sociaux que son état s’était rapidement détérioré vendredi soir.

« Les vétérinaires sur place se sont précipités à son secours mais n’ont pas pu le sauver », indique le communiqué.

Le directeur des espèces marines du Département de la Conservation, Ian Angus, a dit qu’ils étaient conscients que plus longtemps Toa était en captivité et loin de sa mère, plus il était probable que sa santé se détériorerait.

« Toa est passé rapidement, entouré d’amour avec ses derniers jours rendus aussi confortables que possible, » dit Angus.

« Tout au long de cet effort incroyable, nous avons tous été unis pour vouloir faire de notre mieux pour Toa. Le trouver et le réunir avec son pod était toujours notre objectif alors que nous nous dirigions vers le week-end.

« Ce veau avait conquis les cœurs, et personne ne voulait croire qu’il n’avait aucune chance de se battre. »

Bien qu’elles soient connues sous le nom d’épaulards, les orques sont en fait la plus grande espèce de dauphin, les mâles pouvant atteindre neuf mètres.

Reconnaissables à leurs marques distinctives en noir et blanc, ils sont classés en danger critique d’extinction en Nouvelle-Zélande, où leur population est estimée à 150-200.

Les groupes d’orques sont relativement communs dans le port de Wellington, où ils ont été observés en train de chasser des raies pastenagues.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici