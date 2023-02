Un bébé né sous les décombres du tremblement de terre a été retrouvé vivant par les sauveteurs

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Un nouveau-né a été sauvé lors d’un sauvetage miraculeux après que sa mère se soit retrouvée coincée sous un immeuble effondré en Syrie. Des images montrent la petite fille transportée en lieu sûr à Jenderes, en Syrie, qui a été dévastée par le tremblement de terre de magnitude 7,8 d’hier. Bien que le bébé ait été ramené vivant, on pense que la mère est décédée tragiquement sous les décombres. Plus de 5 000 personnes sont mortes en Syrie et en Turquie après que deux tremblements de terre ont frappé le pays aux premières heures de lundi matin. Selon les médias locaux, la mère a accouché pendant le tremblement de terre. Les sauveteurs ont été capturés transportant l’enfant en lieu sûr à travers des tas de débris, de gravats, de béton et de barbelés. Une foule a regardé alors qu’une couverture était jetée sur le sauveteur et le bébé. On pense également que le reste de la famille de la jeune fille est mort pendant le tremblement de terre. Le bébé est né sous les décombres du tremblement de terre (Photo: Twitter)



Tragiquement, la mère du nouveau-né est décédée (Photo: Twitter)



Le nouveau-né a reçu des soins médicaux dans une clinique d’Afrin et on pense qu’il est le seul survivant de sa famille (Photo: Rami al SAYED / AFP)



vidéo Le temps presse pour retrouver des survivants piégés sous les décombres (Photo: AytugCan Sencar / Anadolu Agency via Getty Images) L’agence d’urgence turque AFAD indique que plus de 2 600 personnes de 65 pays ont été envoyées sur la zone sinistrée pour aider les sauveteurs turcs. Au total, 300 000 couvertures et plus de 41 000 tentes familiales ont été livrées. Les efforts des volontaires ont en outre été entravés par près de 200 répliques, ce qui a rendu la vérification à travers des structures instables incroyablement difficile. Une carte des épicentres des tremblements de terre (Photo: metro.co.uk)



Les températures ont chuté à des niveaux glaciaux la nuit dernière, rendant les opérations de sauvetage encore plus difficiles (Photo : Aydin Arik/Anadolu Agency via Getty Images)



Le ministre du Développement, Andrew Mitchell, a déclaré que, malgré une "pression très considérable" sur le budget d'aide britannique, le gouvernement serait en mesure de fournir le soutien nécessaire en Turquie et en Syrie. S'exprimant sur Sky News, il a déclaré: «Le budget de l'aide est soumis à une pression très considérable. Mais la Grande-Bretagne prélève toujours un certain montant pour faire face aux crises humanitaires. C'est ce que les gens en Grande-Bretagne attendent de nous. «La Grande-Bretagne est toujours là en premier et en force pour aider lorsque ces épouvantables catastrophes se produisent. Et nous y serons cette fois. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d'histoires comme celle-ci, consultez notre page d'actualités.

