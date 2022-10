Un bébé né en Floride pendant l’ouragan Ian est une “lumière vive” dans une période sombre

Comme ça arrive6:27Un bébé né en Floride pendant l’ouragan Ian est “une lumière vive” dans une période sombre

Amanda et Matthew Mahr ont passé une sacrée semaine.

Le couple de Cape Coral, en Floride, a accueilli leur petit garçon, George Bentley, dans le monde mercredi matin, juste au moment où l’ouragan Ian touchait terre dans l’État.

“Je fais de mon mieux”, a déclaré Amanda Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Entre l’accouchement il y a cinq jours et le passage par [one of the] le plus gros ouragan[s] dans l’histoire de la Floride, je tiens bon du mieux que je peux.”

Ian s’est écrasé à terre mercredi dernier avec des vents maximums soutenus de 240 km/h. Lundi, au moins 85 décès avaient été signalés. Le comté de Lee, où vivent les Mahrs, a été parmi les plus durement touchés.

Mais la famille a eu de la chance. Leur maison est toujours debout. Les deux parents vont très bien. Et bébé George est en bonne santé et heureux à 10 livres et six onces, avec une tête pleine de cheveux noirs luxuriants – “plus de cheveux que je n’en ai jamais vu sur n’importe quel bébé, n’importe quel nouveau-né, jamais”, a déclaré Matthew.

“Il y a eu un tel désespoir”, a déclaré le père à CBC Radio. “Et par-dessus tout, quelque chose de magnifique, de joyeux et d’étonnant se produisait également.”

Changement de forfait

Mais George n’a jamais été censé être un bébé ouragan.

Le mardi 27 septembre, Amanda avait déjà dépassé de quatre jours sa date d’accouchement. Elle devait subir une césarienne vendredi à l’hôpital Cape Coral.

Mais mardi soir, leur médecin a remarqué de faibles niveaux de liquide lors de sa dernière échographie et leur a demandé de venir immédiatement, juste pour être en sécurité. Ils rassemblèrent donc leurs affaires et se dirigèrent vers l’hôpital.

À ce moment-là, ils savaient que Ian arrivait, mais ils ne savaient pas exactement où il toucherait terre ni à quel point ce serait grave.

George Bentley est né à Cape Coral, en Floride, lorsque l’ouragan Ian a touché terre – puis il a dormi paisiblement pendant la tempête. (Soumis par Amanda Mahr)

Environ une demi-heure après leur arrivée à l’hôpital, celui-ci s’est verrouillé. Au début, le personnel leur a dit qu’ils sortiraient de l’ouragan, garderaient un œil sur Amanda et effectueraient la césarienne après son passage – peut-être jeudi.

Ensuite, il est devenu clair qu’Ian venait droit sur eux et que Cape Coral encaisserait un coup direct. La césarienne ne pouvait pas attendre. Ils devraient le faire maintenant.

“Mes sentiments étaient juste… partout”, a déclaré Amanda. “J’étais nerveux et anxieux et excité et juste effrayé.”

CBC a contacté l’hôpital pour obtenir des commentaires, mais n’a pas eu de réponse avant la date limite.

Tout s’est passé si vite, dit Matthew. Mais il se souvient du moment où son fils est venu au monde mercredi matin avec une parfaite clarté.

“Je regardais juste [Amanda], et puis c’était presque comme si le temps lui-même s’était arrêté », a-t-il dit. « Nous entendons ce cri distinctif. Et nous nous sommes juste regardés tous les deux, et nous avons tous les deux commencé à avoir des larmes et des sourires instantanés. Comme, c’est pour cela que nous avons travaillé si dur.”

Traverser la tempête dans un couloir d’hôpital

Mais les parents n’ont pas eu longtemps pour se prélasser dans la lueur. Quelques heures après la naissance de George, Ian atteignait son apogée et l’hôpital était battu par le vent et la pluie.

Le personnel a rapidement déplacé la famille – et tous les autres patients du service – dans le couloir et loin des fenêtres.

C’est là qu’ils passèrent les sept heures suivantes, à affronter la tempête.

“J’avais très mal. Ils ont vraiment bien fait de me tenir au courant de mes analgésiques et de s’assurer que j’étais à l’aise”, a déclaré Amanda. “Nous avons dîné dans le couloir et j’ai allaité dans le couloir. Et c’était juste une expérience folle unique dans une vie. Quelque chose que je n’avais certainement pas prévu.”

C’était étrange, dit Matthew, de pouvoir entendre l’ouragan sans le voir.

“Ce fut une expérience qui se décrit le mieux comme quelque chose comme canaliser l’histoire d’Alfred Hitchcock Psycho expérience », a-t-il dit.« Vous pouviez entendre cet incroyable, comme, juste hurler.

Pendant ce temps, ils ne savaient pas si leur maison avait été endommagée. Et ils se sont inquiétés pour leur chat d’un an, Mazikeen, qu’ils ont laissé derrière eux lorsqu’ils se sont précipités à l’hôpital.

“C’était tellement tendu et stressant”, a déclaré Amanda.

Mais George, né dans le chaos, a gardé son sang-froid.

“George n’a pas jeté un coup d’œil”, a déclaré Matthew. “Il a juste continué à dormir pendant tout ce temps.”

“Miracle dans une période horrible, sombre et dévastatrice”

Mais au final, ils allaient tous très bien. L’hôpital, contrairement à d’autres dans la région, a été relativement indemne.

Dès que la voie fut dégagée, Matthew retourna chez eux pour vérifier les choses. Deux fenêtres ont été brisées, mais la maison était toujours debout.

La majeure partie de la maison, a-t-il dit, ressemblait à “une tornade vient de la traverser”, mais la pépinière était telle qu’il l’avait laissée. C’est là qu’il trouva Mazikeen, qui n’avait pas l’air plus mal en point.

“On pouvait l’entendre gazouiller, comme miauler. J’ai ouvert la porte, et elle m’en a donné plein les oreilles”, a-t-il dit en riant.

Amanda Mahr dit que George est une lumière brillante dans une période sombre. (Soumis par Amanda Mahr)

Les Mahrs restent maintenant avec la mère d’Amanda pendant qu’ils font réparer leur propre maison.

Amanda dit qu’elle se sent incroyablement bénie et a qualifié son bébé de “miracle dans une période horrible, sombre et dévastatrice”.

Les opérations de sauvetage et de récupération post-ouragan battent toujours leur plein en Floride. Et Ian, maintenant un nord-est, continue de fouetter les côtes américaines du centre de l’Atlantique et du nord-est. Certaines parties de la Virginie ont déclaré l’état d’urgence local alors qu’elles se préparent aux inondations.

“Il est une lumière brillante. C’est pourquoi je voulais partager notre histoire”, a-t-elle déclaré. “Parce que je veux montrer qu’il y a une certaine positivité dans chaque chose négative. Vous devez chercher la lumière – et, heureusement, il est notre lumière.”