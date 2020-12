Une nouvelle merveille du monde est arrivée avec un bébé né d’un embryon de 27 ans. Molly Gibson est née le mois dernier après que le couple du Tennessee, Tina et Ben Gibson, a adopté l’embryon. On croyait auparavant que la fille aînée de Gibsons, Emma, ​​détenait le record de l’embryon congelé le plus longtemps conservé. Maintenant que la famille Gibson a Molly, le record d’Emma de 24 ans d’embryon congelé qui a abouti à une naissance a été battu par sa sœur cadette.

Tina Gibson a déclaré à CNN que dans le cas d’Emma, ​​ils avaient été tellement battus pour avoir un bébé. Elle a dit: «Nous sommes de la même manière avec Molly. C’est juste assez drôle – on repart avec un autre record du monde. «

Le National Embryo Donation Center, une organisation à but non lucratif, a aidé le couple Gibson à devenir les parents d’Emma et Molly. Ils stockent des embryons congelés que les patientes ayant subi une fécondation in vitro ont décidé de ne pas utiliser. L’utérus du parent adoptif abrite alors ces embryons.

Le directeur médical et président du centre, le Dr Jeffrey Keenan, estime que la naissance d’Emma et Molly montre que les embryons ne doivent pas être jetés simplement parce qu’ils vieillissent.

Carol Sommerfelt, directrice du laboratoire et embryologiste du centre, a déclaré que la naissance de bébés à partir d’embryons congelés reflète la technologie utilisée pour leur conservation. Selon Carol, environ 75% des embryons survivent au processus de décongélation et de transfert. Elle a également déclaré qu’entre 25 et 30 pour cent des implants réussissent.

Tina considère la naissance de Molly comme une petite étincelle de joie pour 2020. Elle avait découvert qu’elle était enceinte de Molly juste avant. COVID-19[feminine a été déclarée pandémie.

Lorsque Emma est née en 2017, le couple aurait déclaré qu’il souffrait d’infertilité. Les parents de Tina avaient suggéré l’adoption d’embryons tandis que le couple envisageait d’adopter l’adoption traditionnelle. Une fois qu’ils ont décidé de changer d’avis, des enregistrements ont été faits.