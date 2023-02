Un « bébé miracle » retrouvé attaché au cordon ombilical de sa mère survit au tremblement de terre en Syrie

Aux premières heures du lundi 6 février, un violent tremblement de terre d’une magnitude de 7,8 a frappé le centre de la Turquie et le nord de la Syrie, rasant des centaines de structures. Des images déchirantes de Ground Zero ont fait leur chemin vers les médias sociaux. L’une de ces photos montre un nouveau-né qui a été sauvé de l’épave en Syrie. Le nouveau-né a été retrouvé en train de pleurer sous l’épave. Alors que le bébé a été miraculeusement sauvé des décombres, sa mère n’a pas pu survivre. Le bébé est maintenant le seul membre survivant de sa famille à avoir survécu à l’effondrement d’un bâtiment à Jinderis en Syrie.

Le bébé, qui a toujours son cordon ombilical attaché, est vu en train de recevoir des soins médicaux sur une photo partagée sur Twitter par Now This News.

Un nouveau-né a été sauvé des décombres d'un immeuble en Syrie, à la suite du tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,8. Les sauveteurs ont trouvé le bébé avec son cordon ombilical toujours attaché à sa mère, qui semblait avoir accouché alors qu'elle était enterrée et est décédée après.

L’événement a horrifié les utilisateurs des médias sociaux, qui ont exprimé leurs réflexions sur le “bébé miracle” dans la section des commentaires. Un utilisateur a commenté: «Mon Dieu. Prières pour cet enfant.

Mon Dieu. Prières pour cet enfant. 🙏🏾— Rudith Lillian Huxtable (@girl_nicki0510) 7 février 2023

“Tellement d’horreur et de tristesse !” un autre utilisateur commente.

Un autre utilisateur a écrit: “Miracle baby”.

Le pédiatre Hani Maarouf a déclaré à l’AFP que la petite fille, qui est désormais stable, est arrivée à la clinique dans un état critique et suit un traitement. Les membres de la famille ont passé des heures à récupérer les corps de la mère de l’enfant, Afraa, du père Abdullah, de quatre frères et sœurs et d’une tante.

Le nouveau-né a été déterré par les sauveteurs et le cordon ombilical a été coupé par une voisine avant que le bébé ne soit transporté d’urgence dans une clinique de la ville voisine d’Afrin pour des soins médicaux.

On ne sait pas exactement si la mère de la fille, Afraa, a accouché alors qu’elle était enterrée sous les décombres ou si elle était encore en vie lorsque les proches de la fille les ont découverts.

Selon Reuters, le nombre de victimes d’un tremblement de terre meurtrier qui a frappé le sud de la Turquie et la Syrie est passé à plus de 7 800 personnes mardi alors que les sauveteurs couraient contre la montre par temps glacial pour trouver des survivants parmi les décombres des structures détruites.

L’Inde a également envoyé le premier lot de ressources de secours contre le tremblement de terre en Turquie. Des équipes de recherche et de sauvetage hautement qualifiées de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe, des équipes de chiens, ont également été envoyées par l’Inde avec des fournitures médicales essentielles, du matériel de forage avancé et d’autres outils d’aide vitaux.

