Un bébé meurt dans une voiture brûlante après que son père a “oublié de le déposer à la crèche” alors que ses parents étaient hospitalisés pour “choc”

Un BÉBÉ est mort dans une voiture brûlante après que le père ait oublié de le déposer à la crèche, laissant les parents hospitalisés en “choc”.

Le bébé de 14 mois a été retrouvé mort dans le véhicule brûlant de son père à Bordes, dans le sud-ouest de la France, mercredi après-midi.

Un bébé a été retrouvé mort dans la voiture de son père

Le maire de la ville, Jean-Christophe Rhaut, a qualifié l’incident de “catastrophe”

L’enfant de 14 mois est mort “d’étouffement et de déshydratation”, selon les autorités Crédit : Getty

Le père de l’enfant – un employé de la société aéronautique Safran – aurait oublié de déposer son enfant à la crèche en face de son travail le matin avant de prendre son quart de travail, selon BFMTV.

Le bub a été retrouvé mort dans le véhicule alors que les températures atteignaient 22 ° C dans le parking.

La police française a ouvert une enquête sur l’affaire et a déclaré que le bébé était mort “d’étouffement et de déshydratation”.

C’est la mère du bébé qui a alerté les autorités que son enfant n’était pas arrivé à la crèche mercredi après-midi.

Elle est arrivée à la crèche à 16h30 et a immédiatement remarqué qu’il n’était pas là et a changé le personnel et les autorités locales au sujet du bébé disparu.

Les pompiers et l’ambulance ont été appelés sur les lieux vers 17 heures et ont tenté de réanimer l’enfant.

“Personne n’a entendu le moindre bruit”, a déclaré le procureur de la République Cécile Gensac, ajoutant que les secours n’ont pas pu sauver le bébé.

Elle a déclaré: “En arrivant sur les lieux, les pompiers et le service Samu ont tenté de réanimer le nourrisson en vain.”

Le procureur de la République a indiqué qu’il ouvrait une enquête “du chef d’homicide involontaire”, selon La Rep des Pyrénées.

Elle a laissé entendre que le père – qu’on croyait être dans la quarantaine – avait oublié de déposer son fils à la crèche en se rendant à son travail situé à proximité.

Elle a déclaré: “Le père s’est alors rendu compte qu’il avait oublié l’enfant dans son véhicule garé sur le parking et l’a trouvé mort sur le chemin.

“Personne n’avait entendu le moindre bruit, le parking étant vaste.”

Les parents – qui n’ont pas d’antécédents judiciaires et qui ont un enfant plus âgé – ont été envoyés à l’hôpital de Pau “en état de choc”.

Pendant ce temps, le maire de la ville, Jean-Christophe Rhaut, a qualifié la mort du bébé de “catastrophe” et a déclaré que le personnel et les enfants de la crèche souffraient de détresse à cause de l’incident.

Il a ordonné une fermeture de deux jours et a déployé un psychologue à la crèche pour aider le personnel et les enfants.

Les autorités devraient procéder à une autopsie dans les prochains jours.