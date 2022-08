Un bébé marsouin échoué a été sauvé d’un bassin de marée sur l’île de Vancouver

Des membres du public et du personnel d’intervention auprès des mammifères marins sont venus à la rescousse d’un marsouin échoué sur l’île de Vancouver cette semaine.

Paul Cottrell, coordonnateur de l’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans Canada, a déclaré que lui et un autre spécialiste sur place, avec l’aide des amateurs de plage du Pacific Shores Resort and Spa à Nanoose Bay, ont pu aider le marsouin et le ramener dans les eaux profondes. eaux dimanche 14 août.

Cottrell a estimé que le veau avait moins d’un mois et a déclaré qu’il “se débattait” dans un bassin de marée. Ceux qui ont appelé le MPO pour obtenir de l’aide ont fait ce qu’il fallait, a-t-il dit.

“Il s’agit d’une réponse rapide avec ces jeunes animaux et cétacés lorsqu’ils se retrouvent sur terre”, a déclaré Cottrell. « La gravité est vraiment difficile. Leur sang coule et ils sont désorientés, il était donc important de remettre cet animal dans l’eau et de voir s’il pouvait se réorienter.

Il a dit que les marsouins voyagent en petits groupes, généralement composés de la mère et du petit, et il semble que le marsouin se soit séparé.

“Ils ont pu ensuite l’emmener dans des eaux plus profondes et prendre du temps avec lui pour voir s’il pouvait s’équilibrer et retrouver ses repères”, a déclaré Cottrell. “Cela a pris beaucoup de temps … ils ont fini par l’emmener en eau profonde et lui ont donné les meilleures chances de relâcher l’animal. Nous espérons que l’animal a rencontré maman, nous sommes optimistes, mais c’est difficile à cet âge de se réunir.

Nathalie Marie, qui vit à proximité, a déclaré avoir repéré le veau et qu’il semblait être blessé.

«Il y avait un peu de fil de pêche autour du museau, alors nous l’avons retiré, puis il y a eu quelques lacérations sur le corps, mais il n’y a pas eu de saignement ou quoi que ce soit. Cela a été causé par les rochers », a-t-elle déclaré.

Cottrell a déclaré que les blessures étaient superficielles, mais que le marsouin devait encore pénétrer dans des eaux plus profondes.

«Ils avaient en fait une planche à pagaie qu’ils pouvaient utiliser pour amener l’animal dans les eaux profondes, il était donc moins susceptible de se retomber et [was able to] prendre ses repères… », a-t-il déclaré. « Il a nagé et puis, bien sûr, il a continué et il se faisait tard pour les gens. Nous espérons le meilleur.

Il est difficile de déterminer pourquoi le marsouin s’est échoué, selon Cottrell. Il aurait pu éviter les épaulards en raison d’une “prédation potentielle” ou il aurait pu chercher de la nourriture dans des eaux peu profondes, a-t-il déclaré.

Marie a dit que c’était un moment mémorable.

“C’était la plus belle petite créature douce que j’aie jamais touchée”, a déclaré Marie. “Je n’oublierai jamais.”

Si des personnes rencontrent des marsouins, des dauphins, des baleines, des loutres et autres animaux marins échoués, elles sont priées d’appeler la ligne d’assistance téléphonique du MPO, 1-800-465-4336, disponible 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

